Pedro Sánchez, a Casado: "A su lado Rajoy es un moderado y más serio que usted"

Pedro Sánchez y Pablo Casado se han enzarzado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la sesión de control al Gobierno nueve días después de que Gobierno y PP alcanzaran un acuerdo para repartirse los puestos que saltó este martes por los aires con la renuncia de Manuel Marchena, el magistrado pactado para presidir en órgano, y la ruptura de los conservadores.

"A su lado el señor Rajoy es un moderado y más serio que usted", le ha reprochado el presidente a Casado. Los socialistas ven un culpable de que Marchena se echara atrás y es el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que alardeó en un chat con los senadores conservadores del acuerdo alcanzado porque les permitía controlar la sala que juzgará el procés "desde atrás".

El presidente le ha recriminado al jefe de la oposición que haya roto el pacto para "tapar sus vergüenzas" en referencia a esos mensajes. En el Gobierno y el PSOE están convencidos de que las suspicacias que levantó el acuerdo en un sector del PP provocó que los conservadores decidieran dinamitarlo.

Casado ha defendido que su propósito es no contribuir al "descrédito" de la justicia y ha defendido que intentó contribuir a la renovación del CGPJ en tiempo y forma y ha culpado a los socialistas de haber provocado la ruptura: "Hemos sido responsables, hemos intentado cumplir la ley, pero su Gobierno ha malogrado este proceso filtrando el nombre del presidente antes de que estuvieran nombrados los vocales", le ha recriminado.

No obstante, el PP registró junto al PSOE los nombres de los candidatos que proponían ambas formaciones para el CGPJ después de que esa filtración se produjera y el nombre de Marchena se conociera. En ese momento los conservadores no se quejaron ni amagaron con romper el pacto.

El rifirrafe se ha producido en el 'cara a cara' semanal en el Congreso, a pesar de que la pregunta de Casado era, en principio, sobre Andalucía. Ha comenzado por ese asunto al acusar a los socialistas de tener un "balance catastrófico" de Susana Díaz, pero también ha aprovechado para afear a Sánchez que se vaya mañana a Cuba a " agasajar dictaduras en vez de pedir libertad y democracia allí y en Venezuela".

"A usted Andalucía no le importa nada. El problema que tiene usted cuando habla de Andalucía es que siempre la desprecian. No se puede gobernar Andalucía despreciando Andalucía", le ha contestado Sánchez, que ha reprochado a Casado que "toda la campaña" que el PP hace en Andalucía "es una colección de tópicos". "Mire que hay buenos restaurantes en Andalucía y van a uno de fast food", le ha dicho. "¿Quién le asesora?", le ha preguntado con ironía: "Deje de hacer el ridículo", ha sentenciado Sánchez antes de pronosticar que el resultado del 2D a Casado "no le va a gustar nada".

También la renovación del CGPJ ha protagonizado buena parte del debate entre la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que han utilizado esta vez la Constitución como arma arrojadiza. La representante popular ha puesto en valor los principios de “convivencia, reconciliación y grandeza” de la Carta Magna para, a continuación, acusar al Ejecutivo de vulnerar esos principios por llegar al Ejecutivo de la mano de las fuerzas independentistas.

“El socialismo ha desaparecido y ha llegado el sanchismo, que es cooperador con los que quieren romper a España. Los españoles vemos con asombro la rendición de Sánchez ante los que quieren romper a España, que sobrevivirá al sanchismo, pero dudo de que el socialismo sobreviva a Sánchez”, ha dicho Montserrat.

En su respuesta, Calvo ha defendido “los valores superiores” de la Constitución como “libertad, igualdad y la justicia sin wasaps”, ha ironizado, en alusión a los mensajes enviados por Ignacio Cosidó a los senadores presumiendo de que el PP tendría el “control” del Tribunal Supremo a raíz del acuerdo para renovar el CGPJ alcanzado con el PSOE y que ayer se rompió tras la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Poder Judicial. La vicepresidenta ha defendido el “pluralismo ideológico” del Congreso y ha acusado a Montserrat de pronunciar un “discurso excluyente, partidario e impropio de un partido responsable”.