Pedro Sánchez se compromete a reformar el Código Penal para que la aporofobia sea un agravante

Pedro Sánchez se compromete a impulsar una reforma del Código Penal para que la aporofobia sea considerada un agravante en la legislación penal. Ha sido uno de los anuncios del presidente del Gobierno en su comparecencia junto al actor Richard Gere, a quien ha recibido en Moncloa en el marco de la campaña 'No dejar a nadie atrás' de la Fundación RAIS.

El presidente coge el guante de la propuesta de Unidos Podemos en el Senado que recibió el apoyo unánime de los grupos para que la aporofobia, que es la aversión a las personas pobres, sea un agravante de los delitos de odio, como la homofobia o las agresiones a las personas discapacitadas.

Sánchez ha explicado que el 47% de las personas sin hogar reconoce haber sufrido violencia: "E l rechazo precede al odio -ha afirmado-. Es una infamia que una sociedad no puede tolerar por justicia y por atentar contra sus principios".

También se ha comprometido a impulsar la estrategia nacional de las personas sin hogar: "Vamos a dejar de fingir que el problema no existe", ha dicho Sánchez, que ha destacado la importancia de "visualizar una realidad que en muchas ocasiones es muy tozuda presente en las calles de nuestro país y tozudamente negada por la sociedad".

Sánchez ha agradecido a Gere y su esposa, Alejandra Silva, presente en el acto pero que no ha intervenido, su lucha contra la pobreza. "Quiero agradecer vuestra entrega en esta causa tan noble", les ha dicho antes de referirse a Gere: "Gracias por tu vocación, Richard", de quien ha destacado que no solo es "un gran actor" sino también un "referente de la memoria cultural y moral". "Ya tenías toda nuestra admiración por el cine y ahora por tu humanidad" ,le ha dicho el presidente, que ha agradecido que use su fama como "una herramienta" para dar visibilidad a una realidad ante la que "otros simplemente apartan la mirada".

El presidente ha pedido a los sectores público y privado poner granos de arena contra la "deshumanización" que provoca la pobreza: "Lo primero que se pierde en la calle son el DNI y los zapatos, la identidad de saber quién eres y la libertad para caminar", ha expresado.