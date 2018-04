Pedro Sánchez pide una conversación a Albert Rivera: "Le voy a pedir apoyo para que abramos un tiempo nuevo"

Pedro Sánchez va a presionar a Ciudadanos hasta el final para intentar que permita a Ángel Gabilondo llegar a la Puerta del Sol tras la dimisión de Cristina Cifuentes. El líder del PSOE ha enviado un mensaje a Albert Rivera en el que le pide hablar esta tarde para abordar la "grave crisis institucional" de la Comunidad de Madrid y pedirle el apoyo para el exministro socialista.

"Le voy a pedir ese apoyo esta tarde para que abramos un tiempo nuevo", ha expresado Sánchez en una entrevista en Las Mañanas de Cuatro. El secretario general del PSOE considera que Rivera debe "asumir su responsabilidad" y apostar por Gabilondo para regenerar la política regional, según ha expresado.

Consciente de que Ciudadanos ya ha anunciado que apoyará a un "candidato limpio" que le proponga el PP, Sánchez ha advertido de que se trata de un partido "podrido" en el que la "corrupción es generalizada". "No se trata de un nombre, dos nombres o tres nombres", ha dicho Sánchez: "No puede haber ningún candidato limpio en esos escaños de la Asamblea de Madrid". No obstante, en Ferraz creen que Ciudadanos no permitirá a Gabilondo llegar a la Puerta del Sol para evitar que se consolide de cara a las elecciones de 2019.

El PSOE considera que la publicación del vídeo en el que se ve a Cifuentes retenida por el hurto de dos cremas hace casi siete años es una prueba de que el PP ha convertido la política en una "cloaca", según ha expresado esta mañana el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

"Lo que me sorprende es ver a un partido, a compañeros y compañeras, en este caso a Cifuentes que (...) siete años después de conocerse ese vídeo que, según ha reconocido el director del medio, el PP lo conocía, se publica", ha expresado Sánchez. "La reflexión que hay que hacerse es una cuestión de ética: ¿En qué manos está la Comunidad de Madrid? ¿Dónde está la ética? ¿Donde está la ejemplaridad?", se ha preguntado.

"No es ni el nuevo ni el viejo PP, es el PP de siempre", ha agregado el líder socialista, que ha enumerado los escándalos de corrupción en los que está inmerso y a sus protagonistas: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados... "La única manera de que se regenere la vida política es que haya un presidente nuevo con un Gobierno nuevo liderado por el PSOE y que el PP se regenere en la oposición", ha apostillado.

Sánchez da por hecho el apoyo de Podemos a esa moción de censura e insiste en la idea de que solo un diputado de Ciudadanos es suficiente para que Gabilondo sea presidente. De hecho, la abstención del grupo que pilota Ignacio Aguado sería suficiente para que Gabilondo llegue a la Puerta del Sol.