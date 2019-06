Sánchez desautoriza a su candidata en Navarra para que no intente gobernar con la abstención de Bildu

Pedro Sánchez ordena parar las máquinas en Navarra, donde la candidata socialista, María Chivite, iba a intentar formar Gobierno con el apoyo de Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Esa suma necesitaba obligatoriamente de la abstención de Bildu y el presidente en funciones no está por la labor de que un Gobierno regional dependa de esa formación.

Fuentes oficiales del PSOE han confirmado a eldiario.es que Ferraz desautoriza a la líder socialista en Navarra y le impide intentar hacerse con el Gobierno foral por depender de la formación abertzale, tal y como adelantaron El Confidencial y la Cadena SER.

El PSN quedó en segunda posición el 26M con once diputados por detrás de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) que obtuvieron 20 escaños. Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra, se quedó con 9; EH Bildu, con 7; Podemos, con 2; e Izquierda-Ezkerra, con 1.

Esos resultados arrojan dos escenarios posibles: que Navarra Suma gobierne gracias a la abstención del PSN –los socialistas se entendieron en el pasado con UPN– o que Chivite sea presidenta con el 'sí' del resto de partidos y la abstención de Bildu. Esa opción la descarta Ferraz, a pesar de que Chivite iba a explorarla y tenía previsto iniciar los contactos esta misma semana.

El problema se traslada, además, a las plantas nobles de Ferraz ya que Santos Cerdán, uno de los hombres fuertes de Sánchez en Organización, no se cerraba a esa opción. Además, durante la campaña dejó claro que permitir gobernar a la derecha no era factible. "No veo a los militantes del PSN apostando por la vía de Navarra Suma", dijo en una entrevista en Europa Press.

Los militantes tienen la última palabra en los pactos postelectorales, pero las alianzas deben contar con el visto bueno de la Ejecutiva federal del partido, es decir, de Sánchez. Y el líder socialista ha dado una orden: no se puede depender de Bildu (ni siquiera de su abstención).

No es la primera vez que la dirección del PSOE en Madrid desautoriza a la pequeña federación navarra. En 2007, José Luis Rodríguez Zapatero se opuso al pacto que el candidato socialista Fernando Puras había alcanzado con Nafarroa Bai e IU. En 2014, la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba impidió al líder navarro, Roberto Jiménez, presentar una moción de censura contra Yolanda Barcina con el objetivo exclusivo de convocar elecciones tras un escándalo de corrupción. También dependía de la izquierda abertzale. Jiménez dimitió. Chivite guarda por ahora silencio.

En esta ocasión, Sánchez depende del voto favorable del PNV para formar Gobierno en España, pero la abstención de los dos diputados de UPN puede para facilitar su investidura en la segunda votación, en la que requiere mayoría simple, es decir, más síes que noes. Fuentes socialistas aseguran que esa es una opción factible si el partido permite el Gobierno de derechas en Navarra.