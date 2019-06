Puigdemont y Comín entran en la Eurocámara para una reunión con eurodiputados

Carles Puigdemont y Toni Comín han entrado a eso de las 15.00 en el Parlamento Europeo. Lo han hecho como invitados, con un pase de día, en tanto que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, impidió que se les facilitara una acreditación temporal de un mes hasta la constitución de la Cámara, el próximo 2 de julio. ¿El motivo? Que no han jurado el cargo, previsto para el 17 de junio en Madrid, con lo que podrían ser detenidos.

Puigdemont y Comín, que a las 16.30 seguían en la Eurocámara, han entrado invitados por el eurodiputado de JxC saliente, Ramon Tremosa, y se han reunido con él y con otros eurodiputados, como el esloveno Ivo Vajgl (ALDE, impulsor de la plataforma de eurodiputados afines al procés). Entre otros asuntos, además de si finalmente podrán ocupar el escaño para el que han sido elegidos, Puigdemont y Comín tienen pendiente decidir a qué grupo solicitar su adscripción. CiU y PDeCAT han sido miembros tradicionalmente de ALDE, pero en la próxima legislatura parece complicado que así sea, dado el peso de Ciudadanos en el grupo. Una posibilidad sería pedir entrar en ALE, el grupo confederado de los Verdes donde se ubican ERC y el BNG, por ejemplo.

La decisión de impedir la entrada la semana pasada a Carles Puigdemont un día y de suspender las acreditaciones temporales a los eurodiputados electos españoles al día siguiente es de Antonio Tajani (Forza Italia). Del presidente del Parlamento Europeo. Así lo ha revelado un vicepresidente de la Eurocámara, el checho Pavel Telicka, miembro del grupo ALDE (liberal), que reconoce que las decisiones se tomaron sin consultar al conjunto de la presidencia de la Cámara.

Telicka, en un correo electrónico enviado en respuesta a las quejas de un grupo de eurodiputados expresadas por carta el viernes pasado por el veto a Puigdemont y Comín, reconoce que él no ha tenido nada que ver, en tanto que no participó en el proceso de la toma de la decisión. "Espero que Tajani lo aclare, no sólo a ustedes", sentencia el checo:

Dear colleagues,



Thank you for your e-mail. I hereby would like to inform you that this decision has not been taken at the level indicated by you. As one of the Vice-Presidents, though outgoing, I have not been a part of this decision-making and have not been asked to take a position on the issue. I hope that President Tajani will clarify this not only to you.

Best,

Pavel Telicka