Tajani decidió impedir la entrada a Puigdemont y suspender las acreditaciones a los eurodiputados españoles sin consultar a sus vicepresidentes

La decisión de impedir la entrada a Carles Puigdemont un día y de suspender las acreditaciones temporales a los eurodiputados electos españoles al día siguiente es de Antonio Tajani (Forza Italia). Del presidente del Parlamento Europeo. Pero no de ningún órgano de gobierno del Parlamento Europeo. Así lo ha revelado un vicepresidente de la Eurocámara, el checho Pavel Telicka, miembro del grupo ALDE (liberal), que reconoce que las decisiones se tomaron sin consultar al conjunto de la presidencia de la Cámara.

Telicka, en un correo electrónico enviado en respuesta a las quejas de un grupo de eurodiputados expresadas por carta el viernes pasado por el veto a Puigdemont y Comín, reconoce que él no ha tenido nada que ver, en tanto que no participó en el proceso de la toma de la decisión. "Espero que Tajani lo aclare, no sólo a ustedes", sentencia el checo:

Dear colleagues,



Thank you for your e-mail. I hereby would like to inform you that this decision has not been taken at the level indicated by you. As one of the Vice-Presidents, though outgoing, I have not been a part of this decision-making and have not been asked to take a position on the issue. I hope that President Tajani will clarify this not only to you.

Best,

Pavel Telicka