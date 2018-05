Rivera pide que "haya luz y táquigrafos" en la Universidad durante la presentación de la ley de Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; el portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, junto con la portavoz de Educación, Marta Martín, y el responsable económico del partido, Luis Garicano, han sido los encargados este viernes de presentar ante la sociedad civil su propuesta para "regenerar" la imagen de la Universidad.

Todos ellos han coincidido en que las irregularidades detectadas en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid sobre el máster de Cristina Cifuentes no se hubieran producido de existir una ley como la que Ciudadanos quiere impulsar y registrará la semana que viene en el Congreso.

Al acto, celebrado en el Congreso, han acudido estudiantes universitarios y docentes, además de numerosos dirigentes del partido. En su intervención, Rivera ha justificado la necesidad de impulsar una ley para que se "limpie" la imagen manchada de la Universidad" y erradicar de ella "la corrupción".

Por ello ha defendido que haya "luz y taquígrafos" en esta institución para que se conozcan los trabajos y no pase como con el máster de Cifuentes, que nunca se ha llegado a saber si existe o no.

La ley que quiere impulsar su grupo exige que los trabajos de fin de carrera, de máster y de fin de grado puedan ser consultados por todo aquel que lo solicite y no sean "secretos", y que no haya opacidad en la convocatoria de las plazas universitarias.

El texto pide también que se abra un buzón de denuncias en los centros para que aquellas personas que conozcan alguna irregularidad en la Universidad puedan denunciarlas reservando su anonimato.

El líder de Ciudadanos ha aprovechado su intervención para afirmar que "la mejor manera de acabar con los populismos" es "tener instituciones fuertes dentro de un país puntero y próspero".

En este sentido, Rivera ha afirmado que "con esta ley vamos a conseguir que cuando se les pregunte a los españoles por la valoración de la Universidad, contesten que sí confían en ella". "Yo también, como estudiante, soy uno de los vuestros", les ha dicho a los jóvenes invitados.

Antes de finalizar, Rivera ha advertido que espera contar con el respaldo de los demás grupos del Congreso porque de lo contrario "habrá que sospechar de los trabajos académicos de quien se oponga ".

Por su parte, Ignacio Aguado ha lamentado que durante este tiempo la comunidad de Madrid haya sido noticia "para mal", por el caso del máster fraudulento de la expresidenta regional, Cristina Cifuentes.

"La imagen de la universidad pública se ha visto seriamente dañada" porque algunos han preferido no cortar a tiempo lo que a su juicio es "una enfermedad", "que sigue ahí". "Cifuentes no es el problema es el síntoma de algo que no funciona bien".

Por ello, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ha pedido tanto al PP como PSOE "que sean valientes" y que "ayuden" a su partido "a erradicar esa enfermedad, que es grave". "Hay que llegar hasta el final", ha señalado.

Marta Martín, la portavoz de Educación, ha reconocido que lo que ha pasado con el máster Cifuentes "no es lo normal" en las facultades, pero ha dicho que tras estos "fallos muy gordos" hacen falta más controles internos y externos de las universidades.

En su opinión, hay dotar a los Consejos Sociales de las universidades de más objetividad fijando que sus miembros se elijan por mérito y capacidad y que sean independientes, "sin mochila política".

El responsable económico del partido, Luis Garicano, ha defendido que las convocatoria de plazas sean públicas, y que la mayoría de los tribunales estén formados con investigadores.

En cuanto a la financiación adicional a las universidades, Garicano ha instado a que esté ligada a la calidad en la investigación y la docencia.