Rufián pide "responsabilidad" a Sánchez e Iglesias: "Pedimos que nadie se levante de la mesa de negociación hasta el último minuto"

ERC se inclina por no obstaculizar la investidura, pero decidirá el sentido del voto el viernes, aunque avisa: "Para pronunciarnos en torno a un acuerdo debe de existir" "No hay ningún ministerio, ni ningún veto que merezca según qué cosas que están pasando estos días. Se nos vota y se nos paga para aportar soluciones y no conflictos" Rufián reconoce que "septiembre nos complica la vida a todos" para apoyar una investidura ante la posible sentencia del procés: "Será complicado de gestionar"