El SUP se desmarca de los tuits de su ex secretario general contra la víctima de 'la manada'

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha rechazado los tuits de su ex secretario general José Manuel Sánchez Fornet, en los que acusó a la víctima de 'la manada' de mentir, y rechazó la sentencia, al considerar que no hubo violación o abusos. En un comunicado, el SUP ha indicado que no comparte "los comentarios realizados (...) por quien ocupó en el pasado un puesto dentro de esta organización".

En sus mensajes del viernes, Sánchez Fornet desestimó los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y calificó lo ocurrido de "orgía consentida", donde la víctima quiso "mantener relaciones con varios hombres". Según el exlíder sindical, la joven denunció a los cinco condenados porque le quitaron el móvil y la dejaron sola. Además, mostró su respaldo al voto particular del magistrado Ricardo González, que pidió la absolución de los acusados y asegura que vio "sexo consentido" en los vídeos.

▶️Aclaración del SUP sobre la sentencia judicial por el caso “La Manada”. ⤵️ pic.twitter.com/j6I8YP6kzA — SUP (@Sup_Policia) 30 de abril de 2018

La aclaración del SUP llega, según manifiestan, después de que vinculasen a la organización con su exlíder, que estuvo en el cargo hasta 2014 tras pasar 21 años en el mismo. "Diferentes medios de comunicación se hicieron eco, publicando o relacionando su imagen junto con el anagrama de este sindicato", explican.

El SUP reitera su "absoluto respeto" a las sentencias judiciales y muestra su "incondicional apoyo y solidaridad con todas las víctimas de agresiones sexuales (...) o cualquier modalidad de violencia de género".

También insisten en desmarcarse de las palabras de Sánchez Fornet, que dimitió como presidente de honor del sindicato hace cuatro años. "El SUP desea dejar constancia de que nada tiene que ver su postura con la opinión y posicionamiento de cualquier persona ajena a esta organización".