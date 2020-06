Sánchez, sobre los informes de la Guardia Civil: "Me gustaría que se elaboraran con las garantías y la confidencialidad debida"

Pedro Sánchez ha vuelto a defender al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la polémica suscitada por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos a raíz de su negativa a informar sobre la situación de la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en calidad de Policía Judicial, sobre la manifestación del 8 de marzo. El presidente ha recordado que el ministro tiene "todo el derecho" a elegir a su equipo. Preguntado concretamente por los informes elaborados por el instituto armado en el marco de esa instrucción y que están plagados de errores e imprecisiones, Sánchez ha eludido dar su opinión sobre el contenido, aunque ha mostrado su malestar.

"En relación con los informes policiales, prefiero no opinar sobre ellos; lo que sí me gustaría que se elaboraran con todas las garantías y la confidencialidad debida, porque evidentemente los estamos conociendo a través de los medios de comunicación", ha aseverado el presidente. Marlaska apuntó en los últimos días a que las explicaciones que solicitaron al hoy cesado Pérez de los Cobos tuvieron que ver con la filtración del primer informe remitido a la jueza por parte de la Guardia Civil. El segundo, fue publicado por Okdiario a primera hora de la tarde del 1 de junio, que es la fecha en la que se selló el documento y se registró en el juzgado. Ese segundo informe contenía la información de ABC sobre la conversación off the record de la ministra Irene Montero con una periodista que se publicó ese mismo día.

Sánchez también ha aprovechado para lamentar que se vincule la celebración del 8 de marzo con la expansión de la COVID-19, aunque ha señalado a las fuerzas de la oposición: "Es algo extraño que haya fuerzas políticas que se empecinen en vincular feminismo (...) con el COVID-19". "Es algo bastante curioso cuanto menos", ha dicho Sánchez, que ha recordado que las movilizaciones del Día de la Mujer Trabajadora se celebraron "en los cinco continentes".

No obstante, el presidente ha defendido la actuación de la Guardia Civil y se ha desmarcado hasta cierto de las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que sugirió que dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "puede" haber "ese discurso que a veces incluso invita al golpe de Estado aunque sea a nivel discursivo", que situó en una "absoluta minoría". "Este es un Estado social y democrático de derecho sólido, las instituciones funcionan", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que la Guardia Civil tiene "toda" su "confianza".

"Si hay algún elemento que se aparta de sus obligaciones, evidentemente no está comprometiendo el prestigio de la institución, se compromete solo a sí mismo", ha defendido. Preguntado por sus palabras el pasado miércoles en el Congreso, cuando aseguró que Marlaska estaba desmontando la "policía patriótica", ha dejado claro que no se refería a los actuales relevos, sino a que es una estructura ya desmantelada.

"Cuando llegamos al Gobierno hace dos años había un caso que está ahora mismo en los tribunales, que es la investigación de un uso supuestamente fraudulento que se hizo por parte de la anterior Administración en la creación de una policía paralela para obstaculizar casos de corrupción", ha afirmado Sánchez, que ha asegurado que Marlaska se ha limitado a remitir datos que le ha solicitado la Justicia, en concreto, la Audiencia Nacional.