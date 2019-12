Sánchez e Iglesias celebran el acuerdo programático para la coalición: "No vamos a rendirnos"

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han dado por hecho que España tendrá el "primer Gobierno de coalición" de la democracia tras rubricar el acuerdo programático que las organizaciones que dirigen han sellado este lunes. Los dos dirigentes cerraron este domingo los flecos del documento de cincuenta páginas en una reunión en Moncloa que se prolongó desde las 17 a las 20 horas y a la que se incorporaron dos de las personas de su máxima confianza: Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, e Ione Belarra, portavoz adjunta del grupo confederal. Así concluyeron el trabajo que durante varias semanas habían pilotado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Pablo Echenique. Como ocurrió con los presupuestos fallidos de la anterior legislatura, fueron los líderes los que pulieron los escollos que no se sortearon durante esa negociación.

Sánchez e Iglesias han destacado que esa base programática servirá para que España tenga un "progreso" del que, a su juicio, se le ha privado en los últimos años de poder del PP. "No vamos a rendirnos", ha dicho el candidato socialista que, en primer lugar, ha agradecido Iglesias y a Unidas Podemos "su generosidad y enorme dosis de responsabilidad en estos meses tan difíciles de la política española, pero que han llevado a buen puerto". También Iglesias ha señalado la "generosidad" de los socialistas para lograr el entendimiento y ha aprovechado para dejar claro que el futuro gobierno "va a convertir ese sí se puede" que entonaron, según él, los colectivos sociales "en políticas activas de gobierno".

Así se han pronunciado Sánchez e Iglesias en una sala del Congreso en la que han firmado el documento programático del gobierno de coalición en una comparecencia en la que no han admitido preguntas de los periodistas. El equipo del presidente en funciones ha impedido la entrada de los redactores y solo han facilitado el acceso a los reporteros gráficos y fotógrafos.

Tras la rúbrica del documento, Iglesias ha sido el primero en hablar en una breve intervención en la que ha asegurado que la que queda atrás ha sido una "década pérdida" en términos de avances sociales, derechos, libertades así como para la crisis territorial "muy mal gestionada por la derecha". Pero también ha sido, según ha expresado, pero "una década de esperanza" con movimientos como el 15M, el feminista, el de protesta por las pensiones o las mareas.

"Todos esos colectivos, en condiciones muy difíciles nos han venido a decir a las fuerzas políticas que se podían hacer las cosas de otra forma –ha proseguido–. Este Gobierno viene a convertir ese 'sí se puede' en políticas activas de gobierno". Iglesias ha asegurado que la coalición podrá ser un "referente" internacional y una "vacuna" contra la extrema derecha. Además, ha considerado que será un éxito gracias a la "experiencia del PSOE con la frescura de Unidas Podemos".

A continuación ha tomado la palabra Sánchez, que se ha extendido más que su socio para explicar el que ha definido como un "programa ambicioso, valiente y también progresista". "Si alguien tuviera que preguntar cuál es el tronco del programa conjunto sería sin dudarlo la idea de progreso. Este es un programa de una coalición progresista pensado para un país que lo tiene todo para ser mejor de lo que es hoy", ha afirmado.

"Siempre he creído que en política no basta con estar, hay que actuar con lo que es posible aquí y ahora", ha proseguido el presidente en funciones, que ha asegurado que el programa que han publicado "representa la voluntad conjunta de PSOE y Unidas Podemos no solo de ser gobierno sino de hacer gobierno": "Vamos a compartir políticas, propuestas, proyectos, ilusión por mejorar España, la vida de la gente, que es para lo que nos pagan y para lo que servimos en política".

"Una nueva normalidad constitucional"

"El reto es enorme, tenemos un país diverso en lo territorial e ideológico. Ambas certezas hacen compleja la gobernabilidad, pero en modo alguno la imposibilitan. Donde algunos ven bloqueo yo veo estímulo. No vamos a rendirnos en ese empeño", ha aseverado el candidato socialista, que está pendiente de que ERC le dé el 'sí' para que la investidura salga adelante.

Sánchez, que ha enmarcado el gobierno de coalición en "una nueva normalidad constitucional", ha reconocido que el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria –aún se están cerrando los flecos con el resto de formaciones necesarias para que la investidura salga adelante– y ha asegurado que trabajarán con "determinación" para que sus iniciativas salgan adelante "día a día", "ley a ley".

El aspirante socialista ha terminado su discurso apelando al resto de formaciones para que "se sumen al avance y no al bloqueo". "Estamos comprometidos avanzar en la cohesión territorial desde el diálogo y el entendimiento entre diferentes", ha dicho.

Al acto han asistido varios dirigentes socialistas, entre ellos Adriana Lastra, y María Jesús Montero, que ha pilotado las negociaciones del acuerdo programático con Pablo Echenique, miembros de la cúpula, también diputados y los hombres de confianza de Sánchez en Moncloa, y representantes del grupo confederal, entre ellos Alberto Garzón, Juantxo López Uralde y el propio Echenique.