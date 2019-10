Sánchez, sobre la reacción del independentismo a la sentencia: "El Constitucional ha advertido de las responsabilidades penales"

La sentencia del procés ha protagonizado la recepción en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre. La filtración de la decisión del presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de condenar por sedición y malversación a los principales líderes del independentismo ha coincidido con la presencia del propio Manuel Marchena en la recepción del rey Felipe VI en la que se ha mostrado "disgustado" por la filtración, aunque ha evitado confirmar que sea la decisión final porque la tienen que secundar todos los jueces del tribunal. Los líderes políticos han evitado pronunciarse sobre el contenido de la sentencia hasta que el fallo sea público.

"No puedo comentar nada", ha expresado Pedro Sánchez en una conversación informal con los periodistas durante la recepción. No obstante, comparecerá en Moncloa cuando la sentencia sea pública, según ha anunciado en esa misma charla. El presidente en funciones ha destacado que el Gobierno ha contemplado "todos los escenarios" que pueden darse en Catalunya tras la sentencia y ha asegurado que actuará con "firmeza democrática y proporcionalidad". Sobre posibles altercados en manifestaciones que puedan provocar imágenes de disturbios como el 1-O (que el PSOE criticó) ha asegurado que tendrá que respetarse el derecho de manifestación así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sánchez se ha pronunciado concretamente sobre la intención de las fuerzas independentistas de convocar un Pleno en el que el Parlament dé una respuesta al fallo del Supremo. "El Tribunal Constitucional ya les ha advertido de que pueden incurrir en responsabilidades penales", ha expresado Sánchez en referencia al fallo del alto tribunal del pasado jueves en el que advertía a la Mesa del Parlament de las posibles repercusiones penales de tramitar asuntos que ya ha declarado inconstitucionales a raíz de un incidente de ejecución de sentencia que elevó el Gobierno la semana pasada. "Ellos tendrán que decidir cómo actúan", ha rematado el socialista, que cree que en esta ocasión se han "hecho cosas que no se hicieron" durante el desafío de 2017, como solicitar los "apercibimientos" al Tribunal Constitucional.

Pablo Casado también se ha pronunciado en esos términos al considerar que los independentistas "ahora pensarán mucho qué hacer" tras la sentencia que, a su juicio, tendrá efecto "balsámico". Aunque el líder del PP opina que la reacción en la calle "no será muy fuerte", ha asegurado que "Sanchez tendrá el apoyo del PP". Así, el dirigente conservador ha explicado a los periodistas que ha trasladado al presidente en funciones que "haga lo que tenga que hacer que tiene red". Albert Rivera ha asegurado que desconoce el contenido de la sentencia y ha aprovechado para mostrar su apoyo a Marchena.

PSOE asume estancamiento; PP se ve en 100 diputados

Las elecciones del 10-N han sido el otro elemento central en los tradicionales corrillos de la recepción del 12 de octubre. Sánchez se ha mostrado tranquilo respecto a lo que ha denominado él mismo la "ralentización" en las encuestas. "Es un punto de partida -ha expresado sobre los sondeos-. Vamos a ganar. Lo importante es que tengamos Gobierno". El candidato socialista considera que en las campañas los medios siempre ven lo "malo" en el PSOE mientras considera que la ciudadanía "tiene más información que el 28 de abril", en referencia a las dificultades para llegar a un entendimiento con Unidas Podemos y la negativa de PP y Ciudadanos a facilitar la gobernabilidad. "La ciudadanía va votar a favor del desbloqueo", ha afirmado Sánchez.

Los socialistas miran a PP y Ciudadanos para que faciliten la investidura de Sánchez. "Nadie va a permitir que haya unas terceras elecciones. Esta vez les han dado una oportunidad, pero no va a haber otra", reflexiona un destacado ministro sobre las escasas críticas que han recibido Casado y Rivera de los poderes fácticos con su 'no' a Sánchez. "Lo importante es que las tres derechas no sumen y yo creo que no van a sumar", apostilla.

En el Ejecutivo admiten ya que ampliar los 123 escaños que obtuvieron hace cinco meses será complicado y se conforman con un puñado más -mientras que en las federaciones socialistas ven muy difícil superar esa cifra-. En Ferraz recuerdan que el PP subió de 123 a 137 diputados tras la repetición electoral de 2016.

Casado, por su parte, está confiado en que mejorará sustancialmente su pírrico resultado, cuando se quedó en 66 escaños. El líder del PP ha explicado que sus encuestas les dan en torno a 100 diputados mientras el PSOE se queda próximo a los 120. Tanto Sánchez como Casado ven que el principal desgaste lo sufre Ciudadanos. Rivera se ha mostrado preocupado por la abstención de su electorado.

Fecha de la exhumación de Franco, la próxima semana

Sánchez, que ha sido uno de los presidentes que más ha departido con los periodistas en los corrillos del 12 de octubre, también se ha pronunciado sobre la intención del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco antes del 25 de octubre. Así, ha explicado que quedan por cerrar algunos "flecos" y se ha mostrado convencido de que la próxima semana Moncloa tendrá listo el "operativo" y que será entonces cuando ponga una fecha concreta para el proceso.

El Consejo de Ministros dio luz verde de nuevo a la exhumación tras haber recibido vía libre del Supremo esta misma semana al resolver favorablemente todos los recursos. La decisión incluyó el cierre del Valle de los Caídos desde este mismo sábado y dar un margen hasta el 25 de octubre a falta de cerrar algunas cuestiones relacionadas con la seguridad y técnicas. El Ejecutivo creen que la exhumación se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de octubre y Sánchez ha negado que el retraso tenga que ver con una intención de "movilizar" a su electorado.