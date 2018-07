Santamaría: "Yo no estaría aquí si no fuera la más votada. Estaría en tu lista, Pablo, si me lo hubieras pedido"

Soraya Sáenz de Santamaría ha defendido este sábado su candidatura a presidir el PP ante el XIX Congreso del partido poco antes de que los 3.082 compromisarios votaran entre ella y su rival Pablo Casado. La exvicepresidenta ha señalado que el "principal valor" del PP "es la unidad". Por eso ha abogado por la integración. "Yo no estaría aquí si no fuera la más votada. Estaría en tu lista, Pablo, si me lo hubieras pedido", ha zanjado. "En la estructura que estoy diseñando estoy dejando espacio para integrar a todas las personas que sean necesarias", ha remarcado.

En la candidatura que ha presentado ante el plenario para el Comité Ejecutivo, Santamaría ha incluido a la exministra de Trabajo Fátima Báñez a la que ha propuesto como secretaria general. También ha incluido a otros de los dirigentes que le han respaldado durante la campaña como José Luis Ayllón, Enric Millo, Iñaki Oyarzabal, Mari Mar Blanco o Carlos Iturgaiz. Entre quienes incorporará a su Ejecutiva si gana ha citado a Íñigo de la Serna, Javier Arenas, Íñigo Méndez de Vigo, Borja Semper, Teófila Martínez, Alicia Sánchez Camacho y Sergio Ramos, entre otros.

Durante su discurso, Santamaría ha defendido su trabajo al lado de Mariano Rajoy en el Gobierno. "La única tristeza que tengo es no haber conseguido traer una lista de integración. Quizá sea yo la única responsable", ha añadido. Su frase ha sido acogida con un aplauso cerrado y con gritos de "unidad, unidad" del plenario. "Tú te la mereces", le ha dicho la exvicepresidenta a Rajoy.

Como ha hecho durante toda la campaña de las primarias, la exvicepresidenta se ha presentado como la candidata de los afiliados, dado que fue la más votada en la primera vuelta del proceso, el día 5.

"Este partido está a la altura de sus afiliados", ha asegurado Santamaría. "Los afiliados han hablado y me hicieron ganar las elecciones, y me han traído aquí como la más votada por nuestras bases", ha recordado. "Me han votado para ganar no solo este congreso sino todas elecciones que tenemos por delante", ha añadido, para hacer mención a los comicios que se avecinan: los andaluces, los municipales y autonómicos y los europeos. "Me han elegido para ganarle al PSOE y a Pedro Sánchez, pero para derrotar también a los populistas y a los que quieren romper España".

"Soy Soraya, la del PP, y mi partido es el PP", ha defendido, tras recalcar que su campaña ha sido "en positivo". "Nunca veo a ningún compañero como un adversario. Mis adversarios han sido siempre los mismos que los de Pablo", ha dicho, en alusión a Casado. "Son los socialistas, los populistas y los independentistas". "No he hecho campaña en contra de nadie, he hecho una campaña a favor del PP", ha recalcado. Santamaría ha asegurado que en materia de compañerismo, Rajoy ha sido su referente: " Yo nunca le he oído hablar mal de un compañero, ni en público ni en privado".

Santamaría ha hecho un repaso de todas las mujeres que han ocupado cargos de responsabilidad en las filas populares y en las instituciones. No ha citado, en cambio, ni a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, ni a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con la que mantiene una conocida enemistad.

Defensa del "centro derecha"

La candidata también ha reivindicado la unión del "centro derecha español". "Así es como se ganan elecciones y aquí es donde se ganan elecciones", ha asegurado, escenificando la apertura del PP abriendo un abanico adornado con la bandera de España. Precisamente Santamaría ha reivindicado ese símbolo y, además, ha defendido la prisión permanente revisable. Ella quiere que el partido ocupe "el espacio de la moderación que va desde la derecha al centro político".

"Somos un partido honrado, con cargos honrados", ha añadido en alusión a los casos de corrupción que han afectado al PP. " Hay quien dice que hemos perdido votos por razones ideológicas o de gobierno, yo digo que hemos perdido votos por otras cosas: la corrupción. No tenemos más corrupción que otros partidos pero nos ha pesado mucho más que al resto. He sentido el mismo dolor porque extendieran sobre todos la culpa de algunos. No puedo cambiar el pasado pero sí comprometerme a que no vuelva", ha concluido.

Después de que ayer la candidatura de Casado difundiera un comunicado de la asociación Dignidad y Justicia acusando a Santamaría de "favorecer la salida" de la cárcel de miembros de ETA, la exvicepresidenta ha querido dar su apoyo a las víctimas del terrorismo: "Estaré siempre al lado de las víctimas y de sus familias. Sois nuestra referencia moral", les ha dicho.

También ha defendido su gestión en el Gobierno. "Somos el partido que evitó el rescate de España y trajo la recuperación", ha dicho. También su papel en la crisis catalana, por la que ha sido cuestionada por su rival en las primarias. "He defendido la unidad de España con uñas y dientes. Con convicción y firmeza. El señor Torra me puso una querella criminal por impedir que se saltara la ley. A mucha honra", ha zanjado.

Santamaría realizaba una última petición antes de la votación de los compromisarios: "Pido vuestro voto para ganar, para renovar este partido frente a la vieja izquierda, para hacer frente a los demagogos", ha asegurado, antes de dar los nombres de su candidatura.

Vocales para el Comité Ejecutivo del PP propuestos por Santamaría

Fátima Báñez, secretaria general

Sofía Acedo

Ana Alós

José Luis Ayllón

Álvaro Ballarín

Miguel Barrachina

Yolanda Bel

Marimar Blanco

Jesús Julio Carnero

José Ciscar

Manuel Domínguez

Cuca Gamarra

María José García Pelayo

Arturo García Tizón

Gemma Igual

Carlos Iturgaiz

Loles López

Paco Millán

Enric Millo

Mariangeles Muñoz

María Australia Navarro

Elena Nevado

Eva Ortiz

Iñaki Oyarzábal

Ramón Pacheco

Virginia Pérez Galindo

Pedro José Pérez Ruiz

Manuel Reyes

Carlos Rojas

Pilar Rojo

Pedro Rollán

Irene Royo

José Manuel Ruiz Rivero

Paco Vázquez

Luis Miguel Venta