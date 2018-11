Viaje exprés de Sánchez a Cuba: 32 años después de Felipe González y sin previsión de encuentro con la disidencia

Han tenido que pasar 32 años para que un presidente español visite de nuevo Cuba en viaje oficial. Pedro Sánchez estará apenas 24 horas en la isla para una visita con un marcado carácter empresarial y con el objetivo de mejorar unas relaciones que no siempre han pasado por buenos momentos. El objetivo político de la visita es "normalizar y estabilizar la relación con Cuba", tal y como aseguran fuentes de Moncloa.

La última visita oficial de un presidente español a Cuba se produjo en 1986. Felipe González y Fidel Castro pasaron juntos dos días sin apenas agenda oficial. Encontraron tiempo para ir juntos a pescar y también para discutir con la intermediación de Gabriel García Márquez, que actuó como maestro de ceremonias y árbitro de las disputas entre los dos líderes. González había abandonado los postulados marxistas siete años antes del encuentro y solo unos meses antes de la visita se había aprobado por referéndum la entrada de nuestro país en la OTAN. Sin embargo, de aquella visita quedó para la memoria la foto final que Castro y González se hicieron en el cabaret Tropicana junto a la cantante Linda Mirabal.

De aquel encuentro del 86, España consiguió la firma de un acuerdo para el pago de indemnizaciones a los españoles damnificados por la revolución y González consiguió la excarcelación del preso español Eloy Gutiérrez Menoyo.

Recordando aquellas gestiones, en Moncloa no comentan ahora la previsión de incidir en la excarcelación de presos políticos. No hay ninguna petición preparada al respecto en la agenda oficial de Sánchez. Sobre la posibilidad de reclamar la liberación de presos políticos en Moncloa afirman: "No podemos decir ni que sí ni que no. Con estas cosas hay que ser prudentes".

Pedro Sánchez se reunirá con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel durante la tarde noche del jueves: "Se hablará de todo", aseguran fuentes de Moncloa para aclarar que no habrá temas tabú durante el encuentro.

Sánchez tiene prevista una reunión con lo que el Gobierno español ha definido como "la sociedad civil" cubana, una selección de periodistas independientes, artistas e intelectuales no alineados con la postura oficial del régimen.

No hay nada en agenda sobre un encuentro con la disidencia en sentido estricto ni con los partidos de la oposición. "Nadie se ha visto con la oposición. No lo han hecho los presidentes de EE.UU, Francia o Austria ni los tres papas que visitaron la isla en los últimos años", aseguran desde el ejecutivo español. Lo más cercano a un acercamiento al mundo crítico al régimen se producirá durante la recepción que el embajador español ofrecerá para un total de 800 invitados sin la vigilancia de las autoridades de la isla.

El Gobierno considera que la visita tiene una simbología especial, dentro del apretado programa de citas internacionales a las que Sánchez ha ido acudiendo desde su llegada al poder. Los asesores económicos del presidente recuerdan que España es el país con más empresas mixtas en la isla con intereses en sectores como el turismo, la construcción o la agroindustria.

El avión del presidente acogerá a una representación de las principales empresas con intereses en Cuba. Telefónica, Iberia, Aireuropa o Aena formarán parte de la comitiva que acompañará a Sánchez en el avión oficial. Se trata de una parte del Ibex pero también han sido invitados representantes de Pymes con intereses en la isla.

Telefónica asiste concernida con los cambios que Cuba está haciendo en materia de telecomunicaciones, abriendo por primera vez el mercado del 3G a operadores de terceros países. La presencia de la compañía de telefonía viene precedida de la visita que la exministra Trinidad Jiménez protagonizó en junio en su condición de Directora de Estrategia de la empresa y que eldiario.es avanzó en exclusiva.

Los ministros de Exteriores, Josep Borrell e Industria y Comercio, Reyes Maroto también participan en la visita y desarrollarán una agenda propia paralela a la del presidente.