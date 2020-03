Vox no logra llenar Vistalegre el 8M en un acto para presentarse como "la única alternativa" al PP

En su tercera visita al Palacio de Vistalegre de Madrid, Vox ha pinchado. La formación de extrema derecha no ha logrado llenar ese mítico recinto de la capital, según se pudo comprobar en las imágenes en directo (ver a partir de 1 hora y 7 minutos) difundidas por el propio partido, en las que se ve cómo ha habido muchos asientos libres, incluso en las primeras filas, al lado de los principales dirigentes. La formación de Santiago Abascal, que ha asegurado que han asistido 9.000 personas, quería utilizar este acto, en pleno 8M, para presentarse como "la única alternativa" frente al Gobierno de izquierdas y "la derechita cobarde" del PP.

Durante el mitin, al que Vox ha impedido la entrada a eldiario.es, Abascal ha criticado de lleno al PP, "la derechita cobarde, que sigue siéndolo y lo ha demostrado este 8 de marzo para que no les llamen fachas". Con esas palabras se refería a la voluntad de los populares de acudir este domingo a las marchas del 8M aunque con un lema propio.

No obstante, los principales dardos de Abascal se han dirigido contra el nuevo Ejecutido: "Quieren que vayan a casa solas y borrachas mientras bajan las penas a los violadores". En opinión del líder de Vox, que no ha aportado datos ni ninguna fuente, "desde que Sánchez está en la Moncloa las violaciones no han dejado de aumentar en España".

Captura de la emisión en streaming del mitin de Vox en Vistalegre de este domingo ofrecida por el propio partido (ver 1 hora y 7 minutos https://www.youtube.com/watch?v=4jKQ7vtfETQ). Youtube - Vox

"Habrá que decirles al presidente, al vicepresidente y a su consorte que su deriva totalitaria no ha salvado a ninguna mujer, pero ha destruido su convivencia", ha zanjado. Por eso ha pedido al Ejecutivo "que aporten los datos que ocultan, nacionalidad, origen y estado legal de los agresores" sexuales.

"Los españoles en primer lugar"

A su juicio, Vox representa "la única alternativa con capacidad y valentía para defender a España de los enemigos de la nación", entre los que Abascal ha incluido a un "Gobierno socialcomunista que ha nacido desde la mentira". La de la extrema derecha, ha añadido, es "una alternativa que proteja a todos los españoles sin distinción y, en especial, a los más débiles y necesitados o que devuelva a los españoles la libertad arrebatada con impuestos desmedidos".

Abascal también ha defendido a Vox, como una alternativa "que proteja nuestra industria nuestro campo nuestras tradiciones y que ponga los intereses de los españoles en primer lugar", derrotando "a las narcodictaduras", y que sea además, "una alternativa patriótica y social por los españoles y para los españoles".

El mitin también ha sido todo un alegato contra las marchas feministas de este domingo. La máxima dirigente de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha cargado allí contra las movilizaciones, que ha considerado como un "aquelarre". "El consenso progre querría que las mujeres de la alternativa no estuviéramos aquí, nos querrían en su manifestación, en su aquelarre, cargando contra el Estado opresor o reclamando más subvenciones para sus chiringuitos", ha advertido Monasterio, en una de sus peores semanas por la investigación iniciada por la Fiscalía por el presunto falseo de un visado del Colegio de Aparejadores y ante las nuevas revelaciones sobre sus firmas falsas desveladas por eldiario.es.

Monasterio también ha cargado contra el PP por acudir a las marchas del 8M: "La izquierda pone las ideas y luego van las veletas y las blanditas y la secundan. Se dejan someter y luego quieren venir a hablarnos de libertad. Es como si te dejas poner un burka y luego lo adornas con un bikini encima", ha considerado. Para la dirigente de Vox "el feminismo radical" quiere a las mujeres "sumisas a su agenda ideológica, apoyando leyes totalitarias" que les "separan de los hombres".

"No hay mujer más libre que la española"

"Nos quieren pero calladas ante las discriminaciones machistas de otras culturas como el islam. Nos quieren pero rechazando la cadena perpetua para depredadores fiscales y apoyando rebajas fiscales para violadores. Nos quieren mudas ante los abusos sistemáticos a menores en centros tutelados. No hay mujer más libre y autónoma que la mujer española", ha sentenciado Monasterio.

La diputada Macarena Olona ha señalado, por su parte, que "el hombre no viola, viola un violador, el hombre no maltrata, maltrata un maltratador, y el hombre no humilla, humilla un cobarde". Además, en un claro mensaje al PP, ha presentado a Vox como "la única alternativa patriótica" que a su juicio existe en España.

Finalmente, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, también ha aprovechado su intervención para descalificar las movilizaciones del 8 de marzo. "El 8 de marzo es una fecha para olvidar, porque el 8 de marzo de 1917 empezó la revolución rusa", ha asegurado. A su juicio, las izquierdas "han convertido al ser humano en una mercancía" y más de un siglo después de aquel 8 de marzo de 1917 se sigue "sufriendo la lacra del comunismo".