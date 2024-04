Ayuso esquiva con chistes el fraude de su pareja: “La próxima vez me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa”

Entre el chascarrillo y la distracción, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto este jueves a pasar por encima del caso del fraude fiscal de su pareja en el Pleno de la Asamblea de Madrid para no dar explicaciones. “La próxima que me busque una pareja les pediré consulta. No sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa, a ver si así no me buscan una trama de alguna manera”, le ha contestado a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, que le ha afeado ejercer de “abogada de un defraudador”. Además, Ayuso ha acusado a la oposición de “difamar” al grupo sanitario Quirón, contratista preferente de la Comunidad de Madrid y principal pagador de su pareja, alegando que tiene tratos con otras administraciones.

El rifirrafe con Bergerot venía a cuento de la situación de la atención primaria en Madrid. La diputada izquierdista le recordó que hay centros de salud infradotados en la región, pero Ayuso replicó que si faltan médicos es por culpa del Gobierno estatal, por mucho que no dejen de aumentar las plazas MIR en las convocatorias anuales.

La sanidad madrileña ya no es que no esté mal, es que es “la mejor de Europa”, en opinión de la presidenta regional. Y los problemas que pueda tener no son culpa suya. Más bien de la oposición o incluso de que TVE haya contratado al humorista David Broncano. El acuerdo en cuestión permitiría pagar el sueldo de “600 médicos durante un año” o construir tres centros de salud, comparó.

Sánchez “busca la guerra en España”

El portavoz socialista, Juan Lobato, le había recriminado a Ayuso que “la economía es gestión, no frasecitas”, pero la líder popular no tomó nota. Así, los independentistas catalanes quieren “robar” el dinero de los madrileños y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “busca la guerra en España” por visitar las excavaciones en el valle de los caídos, se entiende que metafóricamente. Si Más Madrid habla de los peligros del cambio climático, Ayuso responde que el aire limpio es para la izquierda “fomentar la marihuana y las drogas para intentar destrozar a la juventud española”. “Me multiplica las propiedades por semana, me recuerda a los gemelos que van reformando pisos” en televisión, replicó, y la bancada 'popular' se rio.

En el Pleno no ha faltado la referencia a Venezuela, incrustada en la crítica al Gobierno central y su supuesto uso de “todos los poderes del Estado para atacar al adversario político”. Incluso estando de acuerdo discrepa Ayuso, porque según ella, aunque el consejo interterritorial llegase finalmente a un acuerdo con el plan de tabaquismo de Sanidad, la ministra Mónica García “impone”.

La sanción a Rocío Monasterio por votar doble en un pleno ha exacerbado las diferencias de Ayuso con la portavoz de Vox. “Me quiere amordazar”, se ha quejado la diputada ultraderechista ante la prensa. También cree que el Gobierno autónomo “manosea las instituciones” y ha anunciado que recurrirá la sanción de 15 días sin sueldo que le ha sido impuesta.

Monasterio está en contra de aprobar la regularización de inmigrantes que se dispone a tramitar el Congreso. Ayuso marca distancias, pero defiende ir “caso por caso”.

