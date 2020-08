Ciudadanos se reúne con el Gobierno sin presencia de ministros de Podemos

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado este lunes en rueda de prensa, después de finalizar la reunión que han celebrada en el Congreso con una delegación del Gobierno encabezada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para abordar la situación de los rebrotes de la Covid-19 y hacer repaso a sus acuerdos, que "no ha habido ningún veto, ninguno" a Podemos, como aseguró ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Twitter.

Ciudadanos ha rechazado reunirse con el Gobierno de coalición y ha optado por reunirse sólo con el PSOE. Lo respetamos y les animamos a respetar la soberanía popular y su expresión en el Parlamento aunque el resultado no estuviera entre sus planes — Irene Montero (@IreneMontero) 2 de agosto de 2020

“Ciudadanos no está en eso, con la que está cayendo no se puede estar pensando en vetos ni en quiénes ocupan las sillas”, ha remachado Bal. Según ha explicado, en la mesa de trabajo con el Gobierno han estado sentadas “las mismas personas, los mismos representantes del Gobierno” que acudieron a la anterior reunión con Ciudadanos y que “tienen competencias en la materia”. En la anterior cita celebrada en la Moncloa, por parte del Ejecutivo tampoco hubo ministros de Podemos y estuvieron, además de Calvo, la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

“Cuando te sientas en una reunión con el Gobierno te reúnes con todo el Gobierno, independientemente de quiénes sean los interlocutores”, ha enfatizado Bal, coincidiendo en esto con las declaraciones que ha hecho Carmen Calvo a la salida de la reunión.

El portavoz adjunto de Ciudadanos ha abundado después en el turno de pregunta y ha afirmado que “no puede haber vetos si se trata de poner soluciones y salvar vidas”. “Podemos se pone muy nervioso cuando aparece en el tablero de la mesa Ciudadanos porque somos un partido que quiere convertir este país en una España nueva y mas moderna. Podemos y los nacionalistas se ponen nervioso con nuestras soluciones centradas y moderada. Lo estaremos haciendo bien si tanto se enfada el señor Iglesias o el señor Rufián", ha añadido.

Bal, que ha estado acompañado por el vicesecretario primero del partido, Carlos Cuadrado, y su segundo, José Maria Espejo- Saavedra, ha salido contento de la reunión a pesar de que ésta ha sido muy breve , de poco más de una hora: “Ha sido una reunión satisfactoria, productiva y fructífera, ha dicho para emplazar al Gobierno a que contacte con ellos este mes de agosto. "Les hemos adelantado que queremos seguir manteniendo contactos fluidos y les hemos sugerido que nos llamen este mes de agosto porque nosotros seguir trabajando, no nos vamos de vacaciones y vamos a tener los teléfonos encendidos". El portavoz de Ciudadanos ha asegurado que en la reunión no ha abordado la negociación de los PGE pero ha reiterado que su partido "estará a la altura de las circunstancias" y no desdeñará sentarse a hablar.

Bal ha presumido del papel que está jugando su formación durante la pandemia. "Ciudadanos vuelva a demostrar su utilidad y que somos un partido que sabemos responder a los españoles cuando estamos en una situación excepcional y de extrema gravedad como la actual". "No debería ser raro ni sorprendernos que nos reunamos con el Gobierno, somos un partido de Estado y esas son las mesas en la que los ciudadanos nos reclaman que estemos", ha zanjado.

Respecto a los resultados de este nuevo encuentro, no ha habido compromisos nuevos y ambas partes se han limitado a hacer un repasoaa las medidas ya aplicadas, pero Ciudadnos ha insistido en la necesidad de que Sánchezz tome las riendas de la grave situacion de Catalunya ante "la nefasta gestión" de Quim Torra ante los rebrotes.

El partido de Arrimadas ha pedido al Ejecutivo que destine una partida económica extraordinaria en los presupuestos para crear "u nareserva estratégica de material sanitario" para estar "preparados " en otoño si se incrementan los casos de la Covid-19. También le han trasladado a Calvo "la "preocupación" que tiene Ciudadanos sobre el sector del turismo- “El Gobierno tiene que contar con claridad a los otros países cuál es la situación de España porque no se enteran bien de lo que está pasando en nuestro país", ha pedido Bal.