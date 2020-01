La justicia belga suspende la euroorden contra Puigdemont y Comín por su inmunidad parlamentaria

La justicia belga ha decidido dejar en suspenso la orden de detención europea dictada por Pablo Llarena contra Carles Puigdemont y Toni Comín. El juez que debía resolver si acordaba su entrega a España considera que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ambos gozan de la inmunidad que les otorga su acta de eurodiputados.

Así, la justicia belga no continuará con el procedimiento que se reactivo con la sentencia hasta que el Supremo no tramite el suplicatorio al Parlamento Europeo y este les retire la inmunidad.

El pasado 14 de octubre, después de la publicación de la sentencia del procés, el juez Llarena emitió una nueva orden de detención por los cargos de sedición y malversación. Tres días más tarde, Puigdemont se presentó ante la policía belga, quien lo condujo ante la fiscalía y un juez que dictaminó su puesta en libertad sin fianza, pero con la condición de estar siempre localizable y no salir del país sin autorización.

"Puigdemont no aceptó la extradición", relató la Fiscalía, que apoya la orden de extradición: "El juez decidió ponerlo en libertad con condiciones: que no pueda dejar el país sin autorización y esté siempre localizable". Desde entonces, el expresidente catalán ha intentado que la justicia belga no se pronunciase hasta que el TJUE resolviese sobre su inmunidad.

Ese tribunal acordó el pasado 19 de diciembre que Oriol Junqueras adquirió la inmunidad cuando fue elegido parlamentario europeo sin necesidad de ir a jurar su cargo a la Junta Electoral Central, un trámite que tampoco pudieron llevar a cabo Puigdemont y Comín.

"Goza de inmunidad una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión", aseguró el presidente del TJUE en la lectura pública del fallo.

Un día después de esa sentencia, la Eurocámara reconoció como eurodiputados a Puigdemont y Comín y les entregó su acreditación. Ahora, la justicia belga considera que ambos gozan ya de esa inmunidad por lo que no puede ejecutar la euroorden.