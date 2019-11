Abascal, sobre unas terceras elecciones: "Lo aprovecharemos de la misma manera o incluso con más fuerza"

El líder de Vox ha hecho balance de los resultados electorales tras convertirse en tercera fuerza nacional y pasar de 24 a 52 escaños Defiende el veto a medios de comunicación no afines asegurando que han percibido que "se ha sobrepasado la crítica legítima" Asegura que la gobernabilidad del país "no es responsabilidad de Vox". "Los españoles no nos han votado para que hagamos oposición", ha incidido