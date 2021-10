ERC sigue en el 'no' a los Presupuestos aunque cree posible un acuerdo

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), uno de los socios que el Gobierno necesita para aprobar los Presupuestos Generales del Estado registrados este miércoles en el Congreso de los Diputados, sigue en el 'no' a las cuentas tras conocer la propuesta del Ejecutivo. Pero el portavoz de los republicanos en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha abierto este jueves la puerta al acuerdo en las próximas semanas.

Los Presupuestos incluyen una ayuda de hasta 100 euros por hijo para familias con ingresos bajos

"Hemos demostrado que no publicitamos nuestras negociaciones, no hablamos de nuestras condiciones, de líneas rojas, ni ponemos líneas temporales", ha advertido Rufián en rueda de prensa en el Congreso. Pero, a renglón seguido, el portavoz de ERC ha asegurado que su partido no va a "desaprovechar ninguna oportunidad para mejorar la vida de los catalanes". "Estamos aquí para hacernos cargo de la realidad. Queremos utilizar todas nuestra fuerza negociadora para que el presupuesto sea bueno para todo el mundo", ha remarcado.

Rufián ha considerado "una mala cosa" por parte del Gobierno "empezar una negociación mediante los medios". "Nos hubiera gustado tener información antes", ha señalado aunque, después, ha mostrado su disposición a negociar: "Nos sentaremos y hablaremos. Utilizaremos la fuerza que tenemos, con 13 diputados, para hacer cosas".

El dirigente republicano ha querido tener mucho cuidado en dar pistas sobre sus exigencias. No obstante, ha recordado que la "agenda" que "preocupa" a su grupo tiene que ver con "las pensiones", la "agenda audiovisual", la "lengua catalana", las "inversiones en Catalunya" o la "memoria democrática". "Lo único que habría que aislar de la agenda política, de todo cuanto pase, es la mesa de negociación [entre Gobierno y Generalitat]. El resto todo afecta", ha advertido.

La relación con Junts

Sin querer dar más detalles, Rufián ha asegurado que "hay un montón de cosas que pueden favorecer o no al clima de negociación de los Presupuestos", aunque "ERC tiene muy claro cómo negocia el PSOE". "Los conocemos perfectamente y sabemos cuál es la fuerza de ERC y ahora con Ciudadanos acercándose a la extrema derecha todo pasa por nosotros. Es la oportunidad para un buen acuerdo si se llega a un buen acuerdo", ha zanjado.

Rufián ha asegurado no querer entrar en el cuerpo a cuerpo con Junts, su socio en el Govern catalán, en materia de Presupuestos, si bien sí ha realizado una reflexión al respecto: "Es curioso que Junts sí que quiera sentarse con el PSOE a negociar unos Presupuestos y no quiera sentarse con el PSOE a negociar un conflicto político".