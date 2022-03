Felipe González sugiere que los ministros de Unidas Podemos son los “adversarios más peligrosos” de Felipe VI

Felipe González ha cumplido 80 años. Lo ha celebrado comiendo por primera vez con sus tres hijos y también con una entrevista en Lo de Évole (La Sexta) en la que ha dejado ver una faceta más personal de lo habitual. Toma pastillas para dormir desde los 40 años, aunque nunca precisó de ayuda psicológica cuando estaba en Moncloa -"probablemente habría venido bien"-, y reconoce que no ha sido un buen padre por no haber pasado todo el tiempo que debería con sus hijos, pero sí cree que ha sido buen marido. Habla con cierta devoción de su madre y revela que su padre no le visitó en Madrid en los catorce años que fue presidente del Gobierno. Pero el exdirigente socialista, que cada día escribe una nota sobre la actualidad, aprovecha para exponer sus reflexiones sobre la política nacional y también internacional.

El expresidente reconoce que está "decepcionado" con Juan Carlos I y que así se lo ha trasladado a él en algunas conversaciones privadas que han matenido en los últimos tiempos, aunque evita profundizar en el asunto. También revela que habla de forma periódica con Felipe VI. Cuando le llama, porque él no descuelga el teléfono. Dice sobre el actual rey y su padre que "son muy diferentes": "Felipe VI tiene desde el punto de vista de la formacóon infinitamente más completa, muchos más estudios, es mucho más reflexivo y con una carácter más sosegado. El otro es más intuitivo y de olfato".

Rechaza que el actual jefe del Estado esté cometiendo los errores que llevaron a Juan Carlos de Borbón a abandonar España, pero admite que tiene "adversarios connotados y prejuiciosos". ¿Quiénes? Es ahí donde Felipe González deja traslucir la antipatía que le genera Unidas Podemos. "Los que asumen un cargo diciendo con lealtad al rey, cumpliendo la Constitución, el ordenamiento jurídico y al día siguiente meten mano, son los más peligrosos", afirma.

A pesar de la incomodidad que genera el posible regreso del emérito en el Gobierno y en Zarzuela, González sí considera que debería volver a España: "Ahí no interviene el afecto, es una reflexión mía que no compromete a nadie desde el punto de vista institucional y de la gestión de un problema político". Y es que el expresidente defiende el legado que deja Juan Carlos I, a pesar de los escándalos sobre sus finanzas.

González reconoce que le inquietaba "a veces que saliera de Zarzuela se montara en una moto", aunque asegura que "lo sabía rápido". De hecho, resta importancia a las salidas al extranjero del entonces monarca -de las que dice que siempre estaba informado-, entre ellas la ocasión en la que el entoces presidente admitió a los periodistas que el jefe del Estado estaba ausente en pleno relevo del ministro de Exteriores. En sus notas, recogió la "ausencia del rey", según le ha recordado el periodista Jordi Évole. "Lo que puedo asegurarte es que eso en mi recuerdo no responde a nada relevante", le ha contestado.

En política nacional, el exsecretario general del PSOE desea que "se resuelva pronto la crisis del PP" al considerar que los grandes partidos son los que tienen que preservar las instituciones. "Nos vendrá bien a todos", asegura y reconoce que tiene buena relación con el que se da por hecho que será nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, con quien se entiende con "facilidad". Considera que el presidente gallego defiende "no el centro sino el espacio de la centralidad para evitar que haya más crispación, irracionalidad en los argumentos y exclusión del otro". El discurso choca con el que está tratando de mostrar el PSOE sobre Feijóo, al que colocan en la derecha pese a su imagen de moderado; pero González ha repetido lo mismo que en 40º Congreso de su partido, al que fue invitado tras años de alejamiento con Pedro Sánchez: "Me siento libre porque digo lo que pienso y me siento responsable porque pienso lo que digo".

¿Representa Isabel Díaz Ayuso el trumpismo? "De aspecto es más desgradable Trump", ha sido su primera respuesta sobre la presidenta madrileña: "Pero sí es un poco esa línea. No me atrevo a definirla". "Me imagino como sería su opinión, participación o decisión en uno de estos consejos de la OTAN o europeos en la crisis de Ucrania y me cuesta encajarlo".

"Es conocida la interferencia de Putin en la crisis catalana"

El expresidente señala a Vladimir Putin. "Se me parece más a la figura de Hitler que a la de Stalin", responde a los que sitúan al presidente ruso en el comunismo. "Está Putin y hay muchos hijos de Putin por el mundo", ha advertido en referencia a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Jair Bolsonaro. "Hay que ponerle hilo a esa cometa para entender lo que nos está pasando". González ha señalado, además, a Putin como uno de los elementos que está detrás de los elementos estabilizadores de la UE y, en concreto, se ha referido al independentismo en Catalunya: "Es bastante conocida su interferencia en la crisis catalana. Habrá que analizar un poco más pero es bastante conocida".

El socialista cree que la invasión rusa de Ucrania puede ser el hecho más relevante en Europa desde la caída del muro de Berlín en 1989. "Va a haber un cambio en la realidad internacional importante a partir de este hecho intolerable, rechazable, de un autócrata con capacidad totalitaria del dominio del poder que no tiene opinión pública, que machaca a un pueblo indefenso", ha respondido. "No quiere que sea neutral quiere neutralizarla no es lo mismo [dice sobre Ucrania]. Quiere que sea tan neutral que no elija su destino".

"No va a dejar de haber una presión sobre esa tiranía que ejerce en su entorno Putin hasta que Putin no vuelva a las fronteras de la federación rusa", ha dicho sobre la invasión. González, que habló con Sánchez el fin de semana pasado en las llamadas que hizo el presidente a sus antecesores, ha defendido el "pacto de rentas" que el miércoles planteó en el Congreso como una suerte de Pactos de la Moncloa como los que impulsó durante su mandato.