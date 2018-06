El ministro de Cultura convoca una rueda de prensa ante la presión sobre su dimisión

El ministro de Cultura, Màxim Huerta, ha convocado una rueda de prensa en plena presión sobre su dimisión después de que El Confidencial informara de que defraudó a Hacienda a través de una sociedad. "Estamos actuando", señalan en Moncloa sobre el futuro del ministro. La convocatoria era a las 18 horas, pero se ha retrasado hasta las 19 horas.

El Gobierno ha respaldado inicialmente a Huerta ante las explicaciones que ha dado en varias radios y han asegurado que eran "solventes" y de que estaba "tranquilo", hay presión que apunta hacia la dimisión como titular de Cultura. Pero la presión se ha redoblado en horas.

"No se puede sostener", asegura un miembro de la Ejecutiva del PSOE. En las filas socialistas se ha impuesto esa tesis –apuntalada en que el Gobierno no puede permitirse un caso así mientras de autodenomina el Gobierno de la dignidad y la regeneración– o el silencio.

Pedro Sánchez prometió en 2015 que un miembro de su gabinete que creara una sociedad para evitar el pago de impuestos "estaría fuera". Eso es lo que hizo Huerta: usó la empresa Almaximo Profesionales de la Imagen S.L. para facturar sus ingresos.

En público, ha habido varios dirigentes, incluso miembros del Consejo de Ministras, que han evitado defender en público al titular de Cultura. A primera hora ha sido la titular de Transición Ecológica la que ha dicho que no le correspondía opinar sobre ese tema: "E s un asunto que habrán tenido que resolver y estará resulto". "No tenía ni idea ni creo que tenga capacidad para contestar a esa pregunta", dice. Margarita Robles ha asegurado que "no tiene elementos de juicio" para valorar la situación.

El PP ha exigido la dimisión y ha advertido de que planteará la reprobación. Unidos Podemos también ha pedido el cese y ha abierto la puerta a apoyar la reprobación. Ciudadanos ha anunciado que pedirá la comparecencia del ministro para que dé "explicaciones.