Más País inicia un proceso para integrar sus territorios excepto Madrid en el partido de Yolanda Díaz

Las filiales de Más País en los diferentes territorios se disolverán políticamente en las próximas semanas con el objetivo de integrarse en Movimiento Sumar, el partido que está construyendo Yolanda Díaz y que celebrará próximamente una asamblea constituyente. El partido de Íñigo Errejón comienza así un proceso político para poner sus cargos, militantes y estructura orgánica a disposición del nuevo partido de la vicepresidenta segunda, apenas cuatro años después de su lanzamiento. Este movimiento no afectará en principio a Más Madrid: el partido que dirige Mónica García seguirá siendo una fuerza independiente.

El primer paso lo ha dado este fin de semana Más País Andalucía. La dirección de esa fuerza, que preside la diputada Esperanza Gómez, ha decidido por unanimidad en una asamblea este sábado iniciar el camino para disolverse políticamente, aunque todavía no está claro cómo será ese proceso de integración en el partido de Díaz, que de momento es todavía un embrión de una potencial fuerza política nueva que aspira a incorporar a la ciudadanía desencantada con los partidos.

En términos prácticos es una disolución “política”, pero no jurídica, porque el partido seguirá formando parte de coaliciones electorales municipales y en el Parlamento autonómico, donde está integrado en el grupo Por Andalucía, de cinco diputados, junto a Podemos, IU, Equo y dos agrupaciones andalucistas. Fuentes del partido que dirige Gómez explican a este periódico que “no hay elementos diferenciales programáticos o de prioridad política entre Más País Andalucía y Sumar”. “No tiene sentido mantener un partido que dice y defiende exactamente lo mismo que otro”, sostienen.

“Hoy, damos comienzo el proceso de integración dentro de movimiento Sumar. Con este resultado hemos decidido que en lugar de trabajar por la marca, con la que lo hemos hecho estos tres años, vamos a poner nuestra fuerza en movimiento Sumar, dotándola de una base y estructura que aún está por definir. Confirmamos nuestra predisposición a iniciar una nueva senda cooperativa donde la integración representa la vía más eficiente de colaboración y construcción colectiva”, ha dicho este sábado Gómez después de la Asamblea del partido.

Después de Andalucía, según fuentes conocedoras de la estrategia del partido de Errejón, abordarán procesos similares las filiales de ese partido en Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia y Asturias. Y más tarde lo harán Euskadi y Cataluña. El movimiento está hablado ya con el equipo de la vicepresidenta segunda, según confirman ambas partes, y de hecho Sumar envió a una persona a la V Asamblea de Más País en Andalucía que se celebró este sábado en Córdoba.

En ese cónclave, el partido errejonista en Andalucía ha aprobado el documento político redactado por el Consejo de Más País Andalucía. Ese texto recoge “la predisposición a iniciar una nueva senda cooperativa donde la integración representa la vía más eficiente de colaboración y construcción colectiva” para invertir “la tendencia de fragmentación” que ha vivido el espacio político durante los últimos años.

El anuncio de integración de su partido en Sumar abre varias incógnitas dentro y fuera de la coalición. Movimiento Sumar ni siquiera es una realidad orgánica como tal sino un partido “instrumental” —creado para las elecciones generales del pasado junio— ubicado dentro de una plataforma con el mismo nombre, junto a otra quincena de actores, incluida la matriz de Más País.

En sus estatutos, sin embargo, la plataforma de Díaz prevé articularse como partido con la celebración de una asamblea integrada por los afiliados, que designarán a una mesa de coordinación y esta a su vez una secretaría y una presidencia. Ese evento sin embargo no tendrá lugar hasta después de las negociaciones de gobierno y el debate de investidura de Pedro Sánchez. Su lanzamiento por tanto podría postergarse a finales de año o principios de 2024.

Algunas voces del espacio político interpretan la premura a la hora de dar este salto como un intento de “adelantarse al resto de partidos y tener una capacidad de maniobra preferente” en el futuro organigrama de Sumar. Sin embargo, mientras Movimiento Sumar ha anunciado ya sus planes de constituir su asamblea, otros partidos del espacio político han salido a reivindicar su propia identidad y a proponer, como ha hecho Izquierda Unida, la constitución de un frente amplio en el que el de Yolanda Díaz sea un partido más y en el que se reconozcan y respeten el resto de fuerzas.

Tampoco está claro qué hará el propio Errejón, que entró en las listas de Sumar en el Congreso como parte de la cuota de Más Madrid, pero que está desvinculado del funcionamiento orgánico del partido que lidera Mónica García y que ahora está inmerso en un nuevo Congreso para definir su hoja de ruta. Fuentes de su entorno afirman que este sábado acudió a “respaldar” la decisión de la filial andaluza. “Saludar de manera muy afectuosa una decisión correcta. Una decisión por seguir construyendo y por apostar por el Movimiento Sumar”, dijo este sábado en declaraciones a los medios.

El líder de Más País salió de Más Madrid en 2019 para crear una fuerza estatal tras la repetición electoral de ese año. La decisión fue repentina y la construcción del partido, fulgurante. Las previsiones de escaños de las encuestas que calculaban que podía captar votante desencantado de Unidas Podemos, de la abstención y también del PSOE, quedaron en dos escaños (uno para Errejón, otro para Verdes Equo) y otro para Compromís, con los que concurrió coaligado.

El corto resultado dejó con el pie cambiado a Íñigo Errejón, que aspiraba a repetir el movimiento con el que unos meses atrás había arrebatado la hegemonía de la izquierda a Unidas Podemos. Comenzó entonces un proceso de construcción de un partido estatal, con la creación de sellos autonómicos a lo largo de estos años que no han terminado de cuajar. Ese proceso se ha solapado además con el despliegue político de Sumar desde que Díaz heredó de Pablo Iglesias el liderazgo del espacio político y comenzó su propia andadura política.

Lo que sí parece claro es que Más Madrid seguirá siendo una formación independiente que no seguirá los pasos del resto de territorios. La formación que dirige Mónica García, de hecho, está inmersa en un nuevo congreso que celebrará a finales de septiembre y en el que la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid aspira a conservar su liderazgo. “Más Madrid es un partido con proyección propia”, aseguran desde esa formación.

En un reciente acto en el que García anunció su candidatura, aseguró que seguirían siendo un referente de progreso en Madrid pero que arrimarían el hombro además por el país. “Por eso tenemos que ir a más, para seguir creciendo en una organización que debe ser más diversa, plural y desconcentrada. Vamos a más para preservar nuestra autonomía y para seguir siendo ese referente del progreso en Madrid y España. Vamos a más para defender los intereses al cien por cien de los madrileños y arrimamos el hombro por nuestro país”, dijo.

El caso andaluz

Uno de los territorios donde su partido ha conseguido mayor implantación es Andalucía. La trayectoria de este partido en sus tres años de vida está salpicada de virajes estratégicos condicionados por las múltiples convocatorias electorales de este periodo. Este último movimiento, sin embargo, tiene mucho que ver con la pérdida paulatina de poder del fundador de Más País, el exdirigente de Podemos Íñigo Errejón, desplazado por las referentes del partido en Madrid —Mónica García y Rita Maestre— con más afinidad personal y política a Yolanda Díaz.

Más País Andalucía, una agrupación afín a Errejón, concurrió por primera vez a unos comicios en las generales de noviembre de 2019, logrando 56.445 votos, un 1,34% del escrutinio. La cabeza de lista por Sevilla era la ex diputada de Podemos y ex senadora de Adelante Andalucía, Esperanza Gómez, que abandonó ambas formaciones para coordinar el partido de Errejón en esta comunidad, pero no logró escaño en el Congreso.

En octubre de 2021, mientras las formaciones progresistas en Andalucía valoraban formar una alianza de cara a las autonómicas para evitar cuatro papeletas a la izquierda del PSOE-A, Más País anunció su renuncia a volver a presentarse con sus siglas en esta comunidad, para integrarse en Andaluces Levantaos, una plataforma recién constituida de la que formaban parte otros dos partidos andalucistas: Andalucía por sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

A los pocos meses, esta plataforma se fracturó con la salida de Más País Andalucía, que pasó a integrarse en otra coalición —Por Andalucía— junto a otros actores que también forman parte de Sumar: IU, Podemos, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde.

Ahora el Consejo de Más País Andalucía hace un análisis en su documento en el que nota la total sintonía entre esta fuerza y Movimiento Sumar. “Supone un reto existencial” para el partido, dice, porque resulta en una suerte de “superposición o solapamiento de dos organizaciones dentro del mismo marco programático, discursivo y electoral”. “La sintonía experimentada no está lejos de devenir en identidad”, entienden.