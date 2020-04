Sánchez anuncia que permitirá salir a hacer ejercicio a partir del 2 de mayo si la evolución de la COVID-19 es favorable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a partir del 2 de mayo será posible salir al exterior a hacer ejercicio físico así como a dar paseos con las personas con las que se convive si la evolución de la COVID-19 es favorable. El presidente del Gobierno ha recordado que a partir de este domingo se permitirá un primer "alivio" en el confinamiento consistente en los paseos de una hora de los menores hasta 14 años.

"Vendrá seguido de uno nuevo, una semana después, si la evolución de la pandemia prosigue como hasta ahora. A partir del 2 de mayo se permitirá salir a realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos", ha afirmado en una comparecencia en Moncloa este sábado. Sánchez ha explicado que para que se pueda pasar a esa segunda fase de la desescalada -que ha subrayado que será "gradual"- los contagios deben mantenerse en los ratios bajos como los de los últimos días.

Por eso ha reclamado responsabilidad a las familias en la primera fase, consistente en las salidas de los niños: "Es importante que este paso lo demos siguiendo a rajatabla todas las reglas que se han hecho públicas y las medidas de higiene". "Conviene no subestimar el virus que tenemos enfrente. Al igual que estamos beneficiándonos de estas conquistas, tenemos que hacerlo con seguridades", ha afirmado.

Los paseos de los niños y el ejercicio físico en el exterior serán las primeras rebajas del confinamiento en el que España se encuentra desde el pasado 14 de marzo. El Consejo de Ministros aprobará un plan de desescalada este martes que establecerá las distintas fases para el mes de mayo e incluso parte de junio. Sánchez ha dejado claro que el proceso será "gradual" y territorializado en base a a evolución del virus. "En cada territorio los ciudadanos conocerán los indicadores para saber el camino hacia esa nueva normalidad. No avanzaremos todos a la misma velocidad pero sí con las mismas reglas", ha expresado.

Sánchez ha reiterado que será el Gobierno el que establezca las normas de desconfinamiento en base al criterio de los científicos, aunque ha asegurado que lo hará en coordinación con las comunidades autónomas. Este domingo trasladará los "criterios" de la desescalada a los presidentes regionales en la videoconferencia semanal: "Hay que evitar entrar en una suerte de carrera por competir, quién lo hace más rápido. Los territorios que se sienten más guarecidos pueden estar tentados por correr; pero deben aguantar".

"No es una carrera a ver quién es el primero que abre un centro comercial o un pequeño comercio -ha advertido Sánchez-. Entre todos tenemos que ser conscientes de trabajar en equipo. Llegaremos todos a la meta". El presidente ha admitido que no se establecerá un calendario de apertura de las distintas actividades, sino que dependerá del cumplimiento de una serie de marcadores, que ha denominado un "cuadro de mandos". "No vamos a poner fecha a la apertura de este u otro negocio. Vamos a establecer un cuadro de mandos y distintas fases y en ellas recogeremos la apertura a esa nueva normalidad", ha resumido.

El presidente ha recalcado que aún "somos vulnerables" -y que la victoria total y, por tanto, la normalidad, no llegarán hasta que haya una vacuna o un remedio terapéutico-. Hasta entonces, ha asegurado que se mantendrán las medidas de distanciamiento social así como la necesidad de reforzar la higiene.

Sánchez, que ha aparecido en televisión cada fin de semana desde que se decretó el estado de alarma, se ha dirigido a la población unas horas antes de que entrara en vigor el primer alivio del confinamiento declarado el pasado 14 de marzo: la posibilidad de que los menores de 14 años salgan a dar paseos a la calle durante una hora junto a un adulto.

La medida llega al ponerse en marcha la tercera prórroga del estado de alarma votada el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Una prórroga que salió adelante entre duras críticas de la oposición. Casi todos los grupos parlamentarios aprovecharon la comparecencia de Sánchez para aumentar el nivel de sus reproches.

La semana que ha traído hasta este alivio ha estado marcada por la rectificación que el Ejecutivo tuvo que acometer de urgencia este martes después de que, tras el Consejo de Ministros, la portavoz María Jesús Montero explicara que los niños y niñas podrían únicamente acompañar a alguno de sus progenitores en las actividades ya aprobadas como ir a comprar comestibles, prensa, acudir a una farmacia o al banco.

Las expectativas creadas justo hace una semana en la anterior aparición del presidente Sánchez, que fue el encargado de avanzar la suavización de la cuarentena para los menores, se vieron frustradas. El revuelo obligó a una reunión rápida del ministro de Sanidad, Salvador Illa con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, esa misma tarde. Finalmente, ambos políticos explicaron la rectificación y los nuevos términos de lo que, ya sí, se convirtió en "paseos" como subrayó Illa.

Este sábado, el balance de la pandemia en España ha indicado que los fallecidos en las últimas 24 horas han llegado 378 personas. Es la tercera vez, y la segunda consecutiva, que la cifra está por debajo de 400, tras los 367 de este viernes. También es la segunda jornada seguida en la que los nuevos contagios confirmados por prueba PCR, 2.944, son menos que las nuevas altas médicas: 3.335. Esta evolución ha hecho que el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, considere que "vamos bien, pero no tendría sentido tirar todos por la borda por caer en la euforia".