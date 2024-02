El PP cierra filas sobre los indultos para salvar la campaña gallega

Cierre de filas. El PP al completo se ha alineado en público con su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, después de que este fin de semana varios medios, entre ellos elDiario.es, informaran de que durante las negociaciones con Junts para su investidura se llegó a analizar la posibilidad de una amnistía para Carles Puigdemont, y de que la actual dirección esté abierta a estudiar unos indultos condicionados para el expresident, huido a Bélgica desde 2017.

En el PP intentan, a la vez, desmentir, justificar y rebajar la revelación. La inminencia de las trascendentales elecciones en Galicia del próximo domingo obligan a posponer cualquier petición de responsabilidades a nivel interno. No tanto por lo que se hizo en aquellos días previos a la investidura fallida de Feijóo como por el momento y forma de desvelarlo.

Cuando se cumplen dos años del golpe de mano contra Pablo Casado, los barones autonómicos que reclamaron que Feijóo asumiera el liderazgo del PP se mueven entre el silencio o la justificación. El argumentario de Génova se centró en un primer momento en intentar matizar o reformular algunas de las cuestiones asumidas por la propia dirección del partido ante 16 periodistas. También en desprestigiar a todos los medios que publicaron la relevante información.

Pero ya desde el domingo se instaló la idea del “no es no”, como recuerda un presidente autonómico consultado por elDiario.es. “Mucho ruido pero al final: no es no”. Es decir, que más allá de lo que se pudiera llegar a valorar o analizar, Feijóo dijo 'no' y abandonó la idea de ser presidente. Se trata de una reformulación de la idea que ya expresó el líder del PP durante la investidura de Sánchez y en la que dijo que no era presidente del Gobierno por que no quería, pese a que nunca ha explicado cómo iba a conjugar los supuestos votos de Junts y de Vox.

16 periodistas de medios dispares

Muchas miradas se han dirigido al PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso no suele dejar pasar la oportunidad de reconducir el discurso de todo su partido cuando se trata de esos asuntos en los que ella se ha autoerigido como lideresa nacional de la derecha. Pero, al menos de momento, la presidenta regional ha optado por un perfil bajo.

Este lunes, en una entrevista en Telecinco, Ayuso ha dicho que ella ha “oído a Feijóo decir exactamente lo mismo: no a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del poder judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán”. La líder madrileña optó por obviar las revelaciones periodísticas, que la dirección del PP no ha negado, y se limitó a seguir el argumentario para señalar a un supuesto “equipo de opinión sincronizada de la Moncloa” que trata de “darle la vuelta a esta situación” para “mantenerse en el poder”.

Ese “equipo” pasaría por 16 periodistas de otros tantos medios que van desde elDiario.es al ABC, RTVE, El Confidencial, 20 Minutos, La Sexta, Efe, El País, la Ser, Público u OkDiario, entre otros.

Ayuso no ha podido evitar, eso sí, lanzar una pequeña puya al decir que con Junts “ni a la vuelta de la esquina”, pese a que el PP ha reconocido oficialmente contactos con los independentistas tras las elecciones del 23 de julio y a que la dirección de Feijóo suspira por recuperar la interlocución con la derecha nacionalista.

“Todo en orden”, apuntan fuentes del PP de Madrid consultadas por elDiario.es. Ayuso acudirá el próximo jueves a Galicia para reforzar la candidatura de Alfonso Rueda, que ha reclamado el apoyo de los líderes autonómicos más reconocidos a nivel nacional. Las mismas fuentes se limitan a considerar “mucho ruido” las informaciones del fin de semana.

Apoyo de Ayuso, Moreno y Rueda

Las noticias coincidieron con la presencia del presidente andaluz en Galicia. Juan Manuel Moreno se libró de tener que hablar sobre las revelaciones periodísticas, pero este lunes sí ha salido a defender a su jefe de filas al decir: “Si el señor Feijóo hubiera querido la amnistía y el indulto, sería presidente del Gobierno de España ahora, porque lo que pidió Puigdemont al PSOE y al PP era amnistía e indulto”.

Ambos se refirieron en sus intervenciones a las elecciones gallegas. Ayuso reconoció que el PP se juega mucho. Y Moreno aseguró que, a raíz de las informaciones sobre el giro discursivo de la dirección de Feijóo, el PSOE y Vox van “en tándem” a los comicios “para intentar desgastar las opciones del PP en Galicia”.

Más duro se ha mostrado el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, quien sí ha atacado duramente a la prensa por publicar sus informaciones. El estrecho colaborador de Feijóo ha considerado en una entrevista a las revelaciones de la dirección del PP de la que forma parte como “una expresión sacada de contexto”. Y ha criticado la “campaña para decir lo que no es y mostrar cierto contacto entre el independentismo catalán y el PP, cuando no lo hay y no lo ha habido”. Una frase que niega la evidencia que el propio partido ha reconocido en público. Eso sí, Tellado ratificó que el PP dice que no a los indultos “porque no se reúnen las condiciones”.

Y es que el elefante en la habitación es el impacto que pueda tener lo ocurrido este fin de semana en el voto de los gallegos. La ley impide publicar sondeos a partir de este mismo martes, así que solo las empresas y partidos que se las paguen podrán saberlo, pero no hacerlo público.

En el equipo de Alfonso Rueda daban por hecho el viernes pasado, en voz baja, que tenían atada la mayoría absoluta. Pero ahora todo cambia. El reparto de los últimos escaños, que a veces se resuelven en un puñado de votos, sí pueden variar si Vox, cuya presencia en Galicia es testimonial, logra meterse en la campaña en la recta final y restar apoyos al PP.

El propio Feijóo dijo a principios de año que la triple cita electoral del primer semestre del año (gallegas, vascas y europeas) es fundamental para los objetivos del PP a nivel nacional. Aunque han intentado mantener activa a sus bases con mensajes que alertaban del riesgo de perder las elecciones, en la dirección del partido nadie contaba con no retener la Xunta. Y si ocurre, nadie tiene la certeza de saber qué pasaría.