Las diez preguntas sobre Cospedal que el número dos del PP ha evitado responder

La rueda de prensa que suele ofrecer todos los lunes el secretario general del PP, Teodoro García Egea, después del Comité de Dirección del partido, ha estado hoy marcada por la polémica de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo que han salpicado a la exsecretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, y que han forzado a ésta a dejar el Comité Ejecutivo de la formación conservadora esta misma mañana, aunque no su escaño en el Congreso. Sin embargo, García Egea ha dejado sin responder una decena de preguntas sobre Cospedal que le han sido formuladas durante dicha comparecencia.

En la primera de ellas, los periodistas se interesaban por si durante la comunicación que había mantenido la dirección del PP con Cospedal esta mañana se le había solicitado la renuncia a su acta de diputada, una vez conocido que la exministra tiene la intención de mantener su escaño. "Ha hecho pública su renuncia al Comité Ejecutivo. Son temas del pasado. Esta dirección no tiene nada que ver con esas conversaciones. Y estamos hablando de una estructura pseudopolicial creada por el PSOE. Espero que con la misma rapidez que Cospedal la ministra Delgado deje el Consejo de Ministros", respondía García Egea.

Repreguntado al respecto, el número dos del PP insistía: "Comento los asuntos que tienen que ver con este partido. Esas son cuestiones de índole personal. Es una cuestión personal que no tiene que ver con el partido", remarcaba, sobre la opción de que la exsecretaria general dejara el acta de diputada.

Otro periodista reformulaba la misma pregunta intentando obtener una respuesta clara del secretario general del PP. "¿Sería mejor que la señora Cospedal abandonara el acta para no seguir haciendo daño al PP?" La respuesta de García Egea no aportaba nuevos datos y se remitía a la situación de Delgado: "Espero que el señor Ábalos, el señor Sánchez y el señor Iglesias no se atrevan a hablar de este asunto mientras Delgado siga en el Consejo de Ministros. Que no tengan la osadía de dar ninguna lección".

En una tercera pregunta, otra comunicadora le preguntaba a García Egea por si consideraba que podría dañar a la imagen del PP el hecho de que Cospedal siga manteniendo la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso y la vocalía en la Diputación Permanente. Esos cargos, aseguraba el número dos de los populares, "también les corresponde a las personas que los ostentan" dejarlos o permanecer en ellos. No aclaraba, así, si la dirección del PP prefiere que los abandone, habida cuenta de que Cospedal llegó a la Presidencia de esa comisión porque así lo quiso Casado.

"¿Qué le parece que fuera el marido de Cospedal el que hiciera encargos en nombre del PP? ¿Con qué dinero?", preguntaba otra periodista a García Egea. "No me consta que sea así. Estamos aquí para plantar cara al señor Sánchez", respondía él.

Por quinta vez, otra comunicadora se interesaba por si la dirección del partido tenía intención de solicitar a Cospedal que deje el grupo parlamentario y el escaño. "Ha quedado bastante clara la renuncia de Cospedal de dejar de formar parte de esta dirección", respondía García Egea, sin aportar nuevos datos. A renglón seguido, al número dos del PP se le preguntaba sobre si entre sus labores está recabar información de otros dirigentes, como argumentaba Cospedal para defender sus encargos a Villarejo. Tampoco había respuesta al respecto. El secretario general de los populares se remitía al comunicado de su predecesora.

"¿Si continúa la publicación de grabaciones y tenemos más datos, el PP se plantearía que se fuera al Grupo Mixto?" se interesaba otra informadora. Ni palabra al respecto por parte de García Egea. "¿Que se reúna con una estructura parapolicial, como usted la ha denominado, no es negativo para una institución como el Congreso de los Diputados?", preguntaba una octava periodista. "Mientras la señora Delgado esté sentada en el señor azul que los partidos sean coherentes. La señora Cospedal ha hecho publica su renuncia a seguir formando parte del Comité Ejectivo y el resto de cuestiones no me corresponde a mí responderlas", aseguraba, sin responder a la pregunta.

A continuación, otra informadora quería saber si como secretario general García Egea considera "aceptable que un secretario general investigue a sus adversarios o a los propios con fines políticos". Tampoco aclaraba esta cuestión en su respuesta el número dos del PP. "Los cuatro pilares de esta formación tal y como los ha defendido el presidente Casado son honradez, honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Y la dirección no se va a mover ni un milímetro de esos pilares", remachaba.

Finalmente, se le preguntaba a García Egea si el PP se siente "cómodo" compartiendo grupo parlamentario con Cospedal tras conocerse sus "tratos" con Villarejo. El secretario general de los populares no decía ni sí ni no. "Con quien no me siento cómodo es sentándome con la señora Delgado en el mismo hemiciclo", zanjaba.