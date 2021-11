El Salvador registra 936 homicidios en lo que va de 2021, según el Gobierno

San Salvador, 3 nov (EFE).- La cifra de homicidios en El Salvador en lo que va de 2021 asciende a 936, un 56,3 % menos que los registrados el año pasado, de acuerdo con información oficial divulgada este miércoles.

Entre el 1 de enero y el 2 de noviembre del año en curso se contabilizaron 936 asesinatos, 1.208 muertes menos que las 2.144 reportadas en el mismo período en 2019, señaló la Presidencia en un comunicado.

De acuerdo con la fuente, la puesta en marcha de las diferentes fases del Plan Control Territorial (PCT), lanzado en junio 2019 por iniciativa del presidente Nayib Bukele, han generado una baja sustancial en el índice de criminalidad en El Salvador.

Indicó que en los primeros cinco meses de 2019 - cuando el expresidente Salvador Sánchez Cerén aún estaba en el Ejecutivo- la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 1.344 asesinatos, con un promedio mensual de 269 homicidios y un promedio de 9 crímenes diarios.

Mientras en los primeros cinco meses de 2021, la cifra de muertes fue de 553, con un promedio mensual de 110 homicidios y 3,6 asesinatos diarias, según la Presidencia.

El pasado 21 de julio, el presidente Bukele lanzó la cuarta fase del PCT, que implica pasar de 20.000 militares activos a 40.000 en los próximos cinco años.

Para el mandatario, con este número de militares se garantizará "tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios".

Juristas y activistas de derechos humanos criticaron la decisión de duplicar la fuerza militar y recordaron que su apoyo en la seguridad ciudadana en el pasado no dio resultados sostenibles; además recordaron sus antecedentes de atropellos a los derechos humanos.

A juicio de Zaira Navas, ex inspectora general de la Policía y abogada de la organización no gubernamental Cristosal, la Fuerza Armada "no tiene la preparación" y "no han recibido formación en derechos humanos" para participar en acciones de seguridad.

El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.