Sánchez se abre a prorrogar la bonificación a la gasolina más allá del 30 de junio

El Gobierno está evaluando la “evolución” de las consecuencias de la guerra en Ucrania para prorrogar el plan anticrisis más allá del 30 de junio. Así lo ha asegurado Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo: “Nos abrimos a que se pueda prorrogar ese decreto más allá del 30 de junio”. El presidente no ha entrado en qué medidas pretende ampliar, pero ha defendido el paquete que se aprobó el pasado mes de abril para hacer frente al incremento de los precios y que incluye la bonificación de 25 céntimos a los carburantes, la rebaja de impuestos de la electricidad o el aumento de la prestación del Ingreso Mínimo Vital.

Ese plan supuso una inyección de dinero público que el Gobierno situó entonces en 16.000 millones de euros. “La naturaleza y propósito de ese real decreto de ponerlo en vigencia cada tres meses también respondía a ir viendo la evolución”, ha señalado. “La evaluación se está haciendo ya por el Ministerio de Hacienda y habrá una respuesta antes del fin de la vigencia el 30 de junio”, ha explicado en Bruselas el mismo día en el que el Banco de España ha calculado que el embargo del petróleo a Rusia tendrá un impacto en el 1,4% del PIB en España.

“Lo estamos notando ya”, ha admitido el presidente, que ha asegurado que “ninguna economía está a salvo del impacto que pueda tener este corte de suministros en la UE”. Sánchez ha enfatizado, no obstante, que el “coste” de “no hacer nada” frente a Vladímir Putin “sería aún mayor”. La última vez que Sánchez compareció en Bruselas anunció junto al primer ministro portugués, António Costa, el acuerdo para la “excepcionalidad ibérica” que permitirá poner un tope al precio del gas que produce la electricidad. Sánchez se ha mostrado convencido de que “pronto” el acuerdo verá definitivamente la luz, aunque el Gobierno ha reconocido que el impacto en la rebaja del precio será inferior a lo que inicialmente había previsto.

Cuando se cumplen cuatro años de la moción de censura, el socialista ha reivindicado el “Gobierno ejemplar” que está ahora en el poder en España y ha restado importancia a las discrepancias en el seno de la coalición ante la celebración de la cumbre de la OTAN de Madrid después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no acudiera al acto del 40º aniversario de la adhesión de España a la alianza atlántica y de que Podemos señalara que se han entregado 37 millones de euros “a dedo” para la organización“.

“Yo respeto las posturas testimoniales”, ha dicho el presidente en referencia a las diferencias en el Gobierno: “Las respeto porque, además, algunas vienen de un posicionamiento respecto a la OTAN que viene de lejos, cuando éramos pequeños los que estábamos aquí. En 1982 yo tenía 10 años, y había partidos que se manifestaban contra la OTAN. Han pasado muchos años, el contexto geopolítico es otro, y mi responsabilidad es garantizar la defensa y seguridad de mi país. Y se fundamenta y se consolida con su pertenencia a la UE y la OTAN. Y esto lo saben desde Finlandia y Suecia que están llamando a la puerta de la OTAN y hasta España y Portugal”, ha señalado Sánchez, que cree que es un “acierto” que España forme parte de la alianza.

También ha negado que las discrepancias puedan tener un coste en la relación con los aliados: “Nadie me ha planteado nada en relación con lo que cuestiona. Ayer mismo, Stoltenberg [el secretario general de la OTAN] ensalzaba la labor del Gobierno de España y entiendo el debate, pero no tiene traslación en cuanto a la celebración de la cumbre y el grado de compromiso de España”. Sánchez ha recordado que “el anfitrión es la presidencia del Gobierno” ante la posibilidad que Unidas Podemos no participe en la cumbre.

Además, Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre la visita de Juan Carlos I a España y del malestar que generó en el Gobierno, aunque ha evitado entrar en reproches. “A lo largo de todos estos años que he tenido que gestionar esta situación, siempre he reivindicado el papel de la Corona, de Felipe VI y quiero reconocer el esfuerzo de transparencia que está haciendo la Casa Real y quiero reconocerme en él”. “En este momento en que los ciudadanos quieren ejemplaridad, transparencia, rendición de cuentas de las instituciones, Felipe VI está respondiendo a la altura de lo que se le exige”, ha zanjado.

En relación con las conclusiones sobre energía, el presidente del Gobierno ha afirmado: “Si somos una isla energética con muy pocas interconexiones, y si han sido los contribuyentes los que han pagado la adaptación al gas natural licuado, creo que le toca a la UE pagar esas interconexiones. Y así lo ha planteado la Comisión Europea en el plan REPowerEU. Estamos hablando de capacidades financiadas por los contribuyentes españoles para todos”.