Sánchez, a Casado: "Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel"

La investigación de la Operación Kitchen, la pieza separada del caso Villarejo sobre el espionaje del Gobierno de Mariano Rajoy al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha marcado este miércoles el habitual enfrentamiento entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, el presidente de los populares, Pablo Casado.

"Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo saben", le ha espetado Sánchez a Casado, haciendo alusión a la primera reacción del líder del PP a las pesquisas sobre el espionaje a Bárcenas, cuando la semana pasada intentó escurrir el bulto asegurando que cuando se produjo la turbia operación el no tenía responsabilidades y era "un diputado por Ávila.

VÍDEO | Sánchez, a Casado: "Los únicos recortes que necesita España es recortar la corrupción del PP"

"Me gustaría creerle y que va a poner fin de 30 años del PP incumpliendo leyes e incumpliendo la Constitución. Si quiere demostrar que no es el PP de Aznar y de Rajoy tiene que demostrarlo cumpliendo con la Constitución y no bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha añadido Sánchez, que trata de presionar a Casado para que se vuelva a sentar en la mesa de la negociación para la renovación de los órganos constitucionales.

Previamente, el presidente del PP había utilizado su turno de pregunta para acusar al Gobierno de perpetrar "recortes" durante la pandemia. "Señor Sánchez, ayer FUNCAS anunció que la crisis en España va a durar 4 años, estamos en la cola del mundo por su pésima gestión", le ha dicho Casado al presidente. Además, el líder de los populares ha asegurado que el Gobierno ha anunciado "recortes sociales que recuerdan a la crisis anterior", tocando las pensiones o los sueldos de los funcionarios.

Casado: "La fiscal general es una comisaria política"

"No solo hace recortes en el Estado del bienestar, también hace recortes en el Estado de derecho usando a la fiscal general como comisaria política", ha añadido Casado, en alusión a Dolores Delgado. A su juicio, la "nefasta gestión de la crisis" que ha generado "53.000 muertos". Y Sánchez, ha añadido el líder del PP, "recorta la dignidad de las instituciones pactando con Bildu" y también "porque solo en las dictaduras se utilizan el parlamento contra la oposición".

Al final del rifirrafe, fuentes de la dirección del PP han denunciado que "Sánchez no contesta las preguntas" de Casado. "Solo hace oposición a la oposición. Solo se dedica a atacar al PP", se lamentan en Génova 13.

Sánchez pide a Arrimadas que influya en el PP al tenerlo "un poquito más cerca"

Sánchez lleva dos semanas reprochando al PP que bloquee la renovación de órganos constitucionales, como el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) que lleva casi dos años en funciones, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, en cada intervención pública. Lo ha vuelto a hacer en su 'cara a cara' con Pablo Casado en el Congreso y ha aprovechado también la pregunta de Inés Arrimadas en la sesión de control al Gobierno para pedirle que influya en los conservadores. Pero Ciudadanos siempre ha rechazado el sistema actual de elección de los jueces -que requiere de acuerdos al menos de los dos grandes partidos que designan a los vocales- y apuesta por que el órgano de gobierno de la judicatura lo elijan los propios jueces. Así se lo ha trasladado Arrimadas al presidente este miércoles.

"Usted que los tiene un poquito mas cerca me gustaría que influyera en el PP y que permitiera el PP que pudiéramos renovar esos órganos y también en una pandemia salieran reforzadas esas instituciones", le ha pedido Sánchez a Arrimadas, a la que por un lado agradece el viraje que ha dado abriéndose a negociar los presupuestos con el Gobierno mientras le reprocha al mismo tiempo que gobierne con PP y Vox en algunas comunidades.

La líder de Ciudadanos reprocha a Sánchez y Casado que se "repartan" a los jueces

"La corrupción cuesta mucho dinero. Ese dinero lo tendríamos para unos presupuestos y reforzar los servicios públicos. Si piensa que voy a mover un dedo para que ustedes acaben repartiéndose a los jueces que luego tienen que investigarles por corrupción es que no sabe nada de la historia de Ciudadanos", le ha espetado Arrimadas, que también ha afeado al presidente y a Casado que "se pelean mucho en público y se reparten en privado los jueces que luego les tienen que investigar por corrupción". La presidenta de Ciudadanos ha planteado a Sánchez que apoye algunas de las medidas que propone, como la renovación del CGPJ la hagan los propios jueces o la prohibición de los indultos a los corruptos o la protección a los denunciantes por corrupción.

Sánchez no le ha contestado a esas cuestiones más allá de reivindicar el "compromiso" del Gobierno y los partidos que lo sustentan con la regeneración democrática al impulsar una moción de censura contra un Gobierno de un "partido que tapaba un delito con otro". También ha reivindicado algunas medidas como el cambio en el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal para eliminar los límites a las instrucciones judiciales o el cambio en el reglamento de la transparencia.

El presidente tampoco ha contestado a la pregunta que le han formulado tanto Arrimadas como Casado de si cesará a Pablo Iglesias como vicepresidente en caso de que sea imputado en el marco de la investigación de las finanzas de Podemos. "Tiene dos opciones: seguir apuntando únicamente a la corrupción de un lado o comprometerse a tomar medidas que le proponemos. Piense la respuesta porque a los ciudadanos les indigna igual la corrupción de un lado y de otro", le ha dicho la líder de Ciudadanos, que ha recordado que su partido ha apoyado comisiones de investigación que afectan al PP y que hará lo mismo con la que los conservadores han anunciado sobre las finanzas de Podemos.