Sánchez convoca un Consejo de Ministros este domingo para abordar la declaración del estado de alarma

El Consejo de Ministros se reunirá este domingo con carácter extraordinario para abordar la declaración del estado de alarma. Pedro Sánchez ha convocado a su Gobierno después de que ocho autonomías hayan solicitado formalmente un nuevo estado de alarma que permita aplicar un toque de queda para ayudar a controlar la pandemia, según han confirmado a elDiario.es fuentes de Moncloa.

La decisión se ha tomado tras la presión de varias comunidades autónomas, que lo pidieron formalmente después de que Pedro Sánchez insistiera este viernes en que son ellas las que tienen que solicitar al Gobierno central la declaración del estado de alarma. Catalunya, Euskadi, Navarra, Extremadura, Asturias, La Rioja, Cantabria y Melilla aprobaron este viernes esas peticiones, mientras que Castilla-La Mancha lo hará este sábado tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario.

Las autonomías que piden el estado de alarma

Unos minutos después de la declaración de Sánchez de este viernes, el lehendakari Iñigo Urkullu pidió formalmente al presidente del Gobierno que declare el estado de alarma y ceda su control a los presidentes autonómicos. En Catalunya, los miembros del Govern también decidieron reclamar al Ejecutivo central que active las medidas excepcionales, de forma que pueda aplicarse un toque de queda nocturno en Catalunya. Con todo, el Govern reclama que las medidas del estado de alarma se gestionen directamente desde la Generalitat, es decir, que las competencias sean traspasadas a Catalunya tal como permite la ley.

La presidenta de Navarra, María Chivite, le solicitaba también formalmente a Pedro Sánchez la declaración del estado de alarma para la comunidad foral a última hora de la tarde con el fin de poder implantar el toque de queda.También reclamó el estado de alarma esta misma tarde el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. "No hay normalidad mientras no haya una vacuna y un tratamiento eficaz", ha dicho Barbón en rueda de prensa.

Otro de los presidentes autonómicos que ya ha pedido la alarma ha sido el de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que considera que de esta forma se tendrá "una base legal suficiente para restringir de manera clara la movilidad". Por su parte, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha justificado su petición del estado de alarma en que el virus no entiende de fronteras. "Estamos obligados a actuar unidos", ha señalado, en una declaración institucional.

A estas comunidades autónomas se ha sumado también la ciudad autónoma de Melilla, que esta mañana solicitaba la aplicación del estado de alarma para poder adoptar medidas más restrictivas para hacer frente al virus.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha explican a elDiario.es que llevan "toda la semana pidiendo el estado de alarma para el toque de queda y las mismas medidas en toda España". Mientras, el Gobierno de las Islas Baleares no solicitará por ahora el estado de alarma como han hecho este viernes varias comunidades autónomas dado que su situación epidemiológica es mejor que en otros territorios, aunque no descarta hacerlo si empeora en las próximas fechas, según han informado a elDiario.es fuentes del Ejecutivo balear. "Es estos momentos Baleares tiene cifras mejores. Pero obviamente no lo descartamos".

Tampoco lo pedirá el Ejecutivo andaluz. A pesar de asegurar que lo están "valorando", el vicepresidente del Gobierno de esa región, Juan Marín, ha dejado la pelota en el tejado del central: "Si el estado de alarma es la solución" para afrontar la incidencia actual de la pandemia del coronavirus en España, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo "decrete" y, "dentro de las competencias que las comunidades autónomas tenemos, nos permita poder trabajar al amparo de ese marco legal", ha declarado en Cuatro Televisión.