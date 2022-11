Sánchez, a Feijóo: “Es un líder previsible, solo hace falta leer las portadas de los medios conservadores para saber lo que va a hacer”

“Lo que me interesa no es ser implacable, sino ofrecer una alternativa imbatible”. Con esas palabras ha replicado durante la sesión de control al Gobierno el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez. Pero también a quienes dentro del PP se lo piden a través de las páginas de El Mundo este mismo martes. El presidente del Gobierno no ha obviado la portada del diario propiedad del grupo italiano RCSy lo ha usado como artillería contra el líder de la oposición, al que ha acusado de no tener “autonomía política”. “Usted presume de ser un político previsible, que no autónomo, es cierto. No hay más que leer las portadas de los medios conservadores para saber qué va a hacer ese día”, le ha contestado el líder socialista en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Sánchez ha llegado a este nuevo cara a cara en la Cámara Alta, probablemente el último del año, en un mal momento por la crisis que ha atravesado la coalición por la revisión a la baja de algunas sentencias de violadores y pedófilos en base a la ley del solo sí es sí, pero desde su entrada en el pasillo del Senado ha querido escenificar tranquilidad saludando a senadores y periodistas. Feijóo ha entrado al filo de que se cerraran las puertas del Hemiciclo. Los dos, aplaudidos por sus respectivas bancadas.

“Usted preside un Gobierno en llamas. Ha dejado de gobernar y se ha dedicado a un incendio tras otro. Y cuando hay un incendio, tiene que correr a apagarlo”, le ha reprochado el líder del PP en su intervención inicial. “Su Gobierno ha entrado en shock y los daños para usted son irreparables”, había dicho anteriormente. “Para estar unos meses más en la Moncloa arrastra a toda la nación. No hay institución, organismo o política de estado que no se hayan impregnado en un barniz de indignidad”, le ha espetado, antes de asegurar que hay un “ambiente irrespirable en España”.

El jefe de la oposición le ha echado en cara levemente la revisión de las penas por la ley del ‘solo sí es sí’ o las “mentiras” que, según el PP, han proferido el propio Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado mes de junio, cuando murieron un número desconocido de personas que intentaban pasar de Marruecos a España. Sobre la norma emanada del Ministerio de Igualdad, ha reiterado los exabruptos de las últimas horas: “Mientras hablamos, en este país se están excarcelando agresores sexuales o se están cometiendo agresiones con penas menores por su soberbia”.

Pero Feijóo se ha centrado en la derogación del delito de sedición y las supuestas negociaciones con ERC para rebajar el de malversación. “Llegó a La Moncloa bajo la bandera de la higiene democrática, ¿va a rebajar la prisión por malversación?”, le ha preguntado el líder del PP. Feijóo ha reconocido que no puede presentar una moción de censura, como le reclaman Vox y Ciudadanos, porque no le dan los números: “La mayoría le debe obediencia debida [en referencia a los diputados del PSOE] y la otra está encantada con usted, lo dice el señor Otegi”.

El líder del PP ha asegurado, como ya dijeron algunos de sus más cercanos colaboradores la semana pasada, que esa censura la harán los ciudadanos “el 28 de mayo” de 2023, en las elecciones autonómicas y municipales. Luego, llegarán las generales. “La próxima vez que nos veamos en el Congreso [donde se debaten las mociones de censura] será en el debate de mi investidura”, ha pronosticado, obviando el Día de la Constitución, antes de sentenciar que el Gobierno de coalición es “la pesadilla más grande que ha vivido España”.

“No le importan los derechos de las mujeres”

“¿Dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política?”, ha ironizado Sánchez en el arranque de su primera réplica, después de que Feijóo le haya acusado de “desproteger al Estado”, de “derogar el principio de que todos los españoles son iguales ante la ley” y de “dañar el prestigio internacional del país”. “Solo le mantiene el ansia de poder”, le había espetado el líder del PP.

“Con sus insultos no daña a este Gobierno, daña a la convivencia”, le ha respondido Sánchez. El presidente del Gobierno ha reprochado al PP la posición que está manteniendo ahora con las revisiones de las penas de delitos sexuales. “No les importan lo más mínimo los derechos de las mujeres”, ha asegurado, antes de recordar el voto en contra del PP a leyes como la de igualdad, del aborto o del divorcio, entre otras, así como sus recursos ante el Tribunal Constitucional y su pacto de coalición en Castlilla y León con Vox, que niega la existencia de la violencia contra las mujeres.

“Se lo digo con respeto y el aprecio que le tengo: antes de dar lecciones de constitucionalismo, cumplan con la Constitución; antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados”, ha aseverado con dureza el líder del PSOE al final de su primer turno.

Después, Sánchez le ha recordado que los ciudadanos ya votaron mayoritariamente a su partido por dos veces en 2019. Fuentes de Moncloa enfatizan que Feijóo ha admitido que “no se atreve a presentar una moción de censura”. “Han intentado generar expectativas y toda España ha presenciado este repaso”, aseguran.

A partir de ahí, Sánchez ha cargado contra el PP centrándose en la situación de Catalunya al recordar el periplo de Mariano Rajoy respecto al independentismo. “¿Qué hizo el Gobierno? Nada, mirar para otro lado, a por uvas”, ha dicho en referencia a los referéndums de independencia anteriores al de 2017, como el de 2014 cuando gobernaba el PP. “Y con la declaración unilateral de independencia, ¿el PP qué hizo? Nada. Nada legal porque ilegalmente crearon una policía mal llamada patriótica para perseguir adversarios políticos y salvar al PP de casos de corrupción”, ha añadido el presidente, que ha recordado que él, como jefe de la oposición, apoyó entonces en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

“No les importa Catalunya”, ha concluido el presidente, convencido de que la situación es ahora mejor que la de hace cinco años. “El Gobierno va a continuar avanzando en esa hoja de ruta para la conciliación”, ha aseverado Sánchez, que una vez más deja sin contestar la pregunta de si aceptará la propuesta de ERC de tocar el delito de malversación que chirría dentro del PSOE pero también al resto de aliados de la coalición.