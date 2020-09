Sánchez reprocha a Casado que use a Unidas Podemos como excusa para no renovar el CGPJ: "Cumplen con la Constitución, ustedes no"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este miércoles su petición al líder del PP, Pablo Casado, para que negocie los Presupuestos y la renovación de los órganos constitucionales pendientes, especialmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato acumula dos años caducado. Sánchez ha acusado a Casado de utilizar como excusa al socio del Ejecutivo de coalición: "Vienen a decir que Unidas Podemos no es un partido con el que puedan llegar a acuerdos porque propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Es cierto. Pero Unidas Podemos cumple con la Constitución, ustedes no. Renueven las instituciones, abandonen el bloqueo, arrimen el hombro y ayuden a la sociedad española".

El líder del PP ha reprochado a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno que dijera "hace dos meses que se había derrotado al coronavirus" y si "asume su responsabilidad por mentir a los españoles". "Después de 50.000 muertos que se niega reconocer, la segunda ola le ha pillado de vacaciones. Se fue a tomar el sol, pero el coronavirus sigue matando y contagiando. Ha dejado atrás a millones de personas", ha reprochado Casado al jefe del Ejecutivo.

Sánchez, como en las últimas semanas, ha pedido "unidad" para "luchar contra la Covid, para los Presupuestos Generales y para renovar las instituciones de nuestro país". "Eso le propuse", ha dicho al líder del PP. "Y lo que recibo es un no. No un no cualquiera, un no absoluto. Rectifique, tienda puentes y deje de bloquear la renovación de las instituciones", le ha conminado.

Casado, en su réplica, le ha reclamado que le pida "perdón" como "hace con Iglesias cuando le regaña". "Le ofrecí despolitizar la Justicia, pero prefieren entregarlo a un partido imputado que arremete contra el rey y la justicia", le ha dicho, en referencia a Unidas Podemos. "Usted exige nuestra rendición incondicional para seguir haciéndolo mal sin oposición. Mientras siga perjudicando a los españoles, nos tendrá enfrente", ha zanjado Casado.

"Lamento que no arrime al hombro", ha respondido Sánchez. Y ha continuado: "El PP ha decidido no hacer nada y no ayudar a la sociedad. Vienen a decir que Unidas Podemos no es un partido con el que puedan llegar a acuerdos porque propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Es cierto. Pero Unidas Podemos cumple con la Constitución, ustedes no. Renueven las instituciones, abandonen el bloqueo, arrimen el hombro y ayuden a la sociedad española".

VÍDEO | Sánchez reprocha a Casado que use a Unidas Podemos como excusa para no renovar las instituciones: "Cumplen con la Constitución, ustedes no"

Rufián, a Unidas Podemos: "Aguanten, porque si ustedes aguantan, nosotros aguantaremos"

También le ha tocado preguntar este miércoles al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha cuestionado a Sánchez sobre "retrasos e incumplimientos" en las ayudas prometidas durante el estado de alarma -como que el Ingreso Mínimo Vital solo haya llegado a un 10% de las personas inicialmente previstas, según sus cálculos. El presidente, por su parte, le ha reiterado que apoye los Presupuestos Generales del Estado.

Rufián le ha contestado de nuevo que tiene que elegir entre Ciudadanos o ERC y se ha dirigido directamente a Unidas Podemos: "¿No se dan cuenta que esta operación, la de revivir a uno de los partidos de la derecha, va mucho más allá de unos presupuestos? La operación es que el PSOE pueda escoger en los próximos diez años entre ustedes o Ciudadanos".

El portavoz de ERC ha repetido que no da igual “con quién se aprueben” los presupuestos. “No es lo mismo aprobarlos con la derecha que con un partido que, aunque independentista, es de izquierdas”. “Les pido que aguanten, porque si ustedes aguantan, nosotros aguantaremos”, ha dicho Rufián, que pertenece al sector más pactista de ERC.

“Ciudadanos ya ha elegido", le ha contestado Sánchez. "Claramente no se ha salido de la foto de Colón. Lo que queremos son unos presupuestos progresistas de país que alcancen un acuerdo lo suficientemente amplio".

VÍDEO | Rufián avisa a Iglesias: "Esta operación de revivir a Ciudadanos va mucho más allá de unos presupuestos"

Abascal dice que el Gobierno es "el peor en 80 años"

La última de las preguntas a Sánchez se la ha dirigido este miércoles el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien le ha reprochado anteponer "su agenda ideológica" a "los intereses de los españoles, su salud, igualdad y prosperidad". Abascal ha acusado a Sánchez de ser "el campeón mundial en la peor gestión de la pandemia", de "romper en pedazos la soberanía, arruinar a las clases medias y condenar de una manera irremediable a los españoles más desfavorecidos".

"Mientras nos enfrentamos a una nueva amenaza, vuelve de sus vacaciones de sultán con sus obsesiones, como su vicepresidente, que quiere acabar con la monarquía constitucional", ha continuado en referencia a Pablo Iglesias. Y ha concluido: "Son una catástrofe para España. Preside el peor Gobierno en 80 años".

La referencia temporal de Abascal ha llevado a Sánchez a criticarle por comparar un Gobierno democrático con los de la dictadura franquista. "En un lapsus propio de usted ha equiparado gobiernos democráticos con la dictadura franquista. Usted echa de menos algunas formas de gobernabilidad en nuestro país afortunadamente superadas", le ha respondido el presidente del Gobierno.

"Entiendo que no le guste la ley de memoria democrática porque vamos a prohibir e ilegalizar a fundaciones que defienden la dictadura franquista, como la Fundación Francisco Franco", ha insistido, para reprochar que en Vox "solo hacen teatro, no hacen política". "Plantean todas las medidas en función del teatro, quieren polarizar, sembrar odio. No lo van a lograr, pero sí arrastran al centro derecha a posiciones de ultraderecha", ha zanjado.

Abascal, a Sánchez: "Preside el peor gobierno en 80 años"

Iglesias bromea con el acento de Egea y le advierte: Les quedan muchos, muchos, años en la oposición

El vicepresidente segundo del Gobierno también ha sido cuestionado en la sesión de control. El número dos del PP, Teodoro García Egea, le ha preguntado qué responsabilidad asume el Gobierno "en ser el que peor ha gestionado la pandemia" tras repasar la situación económica que atraviesa España por la incidencia del coronavirus.

Iglesias, antes de responder, le ha pedido a Egea que "vocalice mejor" porque, ha dicho, con la mascarilla puesta no le ha entendido bien toda la intervención del diputado del PP. Egea, en su réplica, le ha respondido que "viaje más" y que disfrute "de los acentos" diferentes que hay en España.

Entrando en materia, Iglesias ha dicho que asume "toda" la responsabilidad. "Para ustedes, la pandemia no es una crisis sanitaria, social y económica. Sino una oportunidad de hacer caer al Gobierno. Cuando su socio reivindica los gobiernos de la dictadura y no demuestran ninguna lealtad de Estado, revela la situación decadente y patética de la derecha española", ha espetado el vicepresidente.

Egea le ha reprochado a Iglesias no estar pendiente de las tareas del Ejecutivo. "Está en sus líos, sus escándalos judiciales. Quiere meter la mano en los jueces porque tiene la peor cantera y el mejor banquillo", ha señalado. Egea ha dicho que los españoles están preocupados por la okupación de sus viviendas: "Entiendo que usted no tiene el problema pero hay gente que sí lo tiene. Vino a ser el robin hood, pero es el figurante del Ibex. Se le acaba el tiempo, señor Iglesias. Tic-tac".

Iglesias ha reprochado a Egea su "desfachatez". "Se creen que las instituciones son suyas Por eso crearon una estructura mafiosa de policías para perseguir a sus adversarios y tapar sus escándalos. Pretenden utilizar al Poder Judicial para atacar al Gobierno y bloquean su renovación de manera patética. La desfachatez no revela su poder, sino su decadencia e impotencia. Les quedan muchos, muchos, muchos años en la oposición", ha concluido.