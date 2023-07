Sumar defiende su propuesta de una herencia universal para “garantizar la igualdad de oportunidades” en los jóvenes

Sumar ha diagnosticado que el 60% de la riqueza en España es heredada. Este es uno de los puntos que economistas progresistas como Thomas Piketty señalan como crucial a la hora de analizar las desigualdades en el mundo. Para contrarrestarlo, la coalición que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha incluido dentro de su programa electoral una propuesta para crear una herencia universal de unos 20.000 euros con la que pretende atajar uno de los problemas cruciales en la sociedad, según su análisis, la desigualdad social.

La propuesta, que Yolanda Díaz avanzó este sábado en una entrevista con el diario El Mundo, contempla un pago de unos 20.000 euros para todas las personas cuando cumplan la mayoría de edad, una medida que tendría un coste estimado de unos 10.000 euros, un 0,8% del PIB, según los cálculos del equipo de economistas de Sumar, en el que están Nacho Álvarez y Carlos Martín Urriza.

“Es una transferencia a la que tendrían derecho los jóvenes que cumplan 18 años y que se haría efectiva hasta los 23. Entre esos años, habría un acompañamiento administrativo para ayudar a los jóvenes a desarrollar un proyecto, bien de inserción laboral, emprendeduría o bien para formarse”, ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz de la campaña de Sumar, Ernest Urstasun.

Sumar plantea esta herencia de forma universal, pero con cargo a un impuesto especial a las grandes fortunas. “Lanzamos esta propuesta para garantizar la igualdad de oportunidades, que vayan acompañadas del refuerzo de los servicios públicos”, ha defendido el portavoz, que ha insistido además en la necesidad de cambiar el paradigma tributario tanto español como europeo, hasta ahora centrado en las rentas del trabajo, para empezar a gravar más las rentas de capital.

La medida formaba parte de los documentos que- elaboraron los grupos de trabajo que conformaron el corpus ideológico de Sumar durante el proceso de escucha que sirvió como germen del proyecto político de la vicepresidenta. En esos documentos, que se hicieron públicos el pasado abril, se esbozaba esta medida. “Una herencia universal, en línea con las propuestas de Atkinson o Piketty, es una propuesta de igualación de oportunidades y distribución más igualitaria de la riqueza social que impactaría fuertemente en las oportunidades de la población más joven”, explicaba el texto.

“Mejorar la formación, o poner en marcha un proyecto laboral o empresarial, no debe depender de dónde hayamos nacido. No hay verdadera igualdad de oportunidades sin redistribución de rentas que proporcione instrumentos de apoyo a quienes inician su andadura en la vida”, ha dicho después Yolanda Díaz en un hilo en redes sociales.

Respuesta a las críticas de Calviño

Desde el domingo, varias figuras políticas han reaccionado a la propuesta. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha criticado que no tenga un tipo de restricción relacionada con la renta. “Quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas, así, sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto, tiene que explicar cómo lo financiaría, porque en los próximos años tenemos que seguir con una política fiscal responsable”, ha afirmado la vicepresidenta primera del Gobierno.

Urtasun, en rueda de prensa, ha respondido a esas críticas con el argumento de que la progresividad parte del origen (el tributo a las grandes fortunas) y no del destino, tal y como ocurre con la educación o la sanidad pública. No solo eso, ha recordado a Calviño que la propuesta de una herencia universal está publicada dentro de un prospecto realizado por La Moncloa para el año 2050. “En ese documento, aparece que en la desigualdad de la riqueza las herencias cobran un papel decisivo en la equidad más jóvenes. Y ahí incluye una propuesta que es la posible creación de una herencia pública universal. No sé si la señora Calviño tuvo algo que ver; imagino que sí”, ha dicho.

Yolanda también ha respondido a quienes en las últimas horas han cargado contra la medida por considerar que no es lo suficientemente progresiva. “Que sea una medida universal no la hace regresiva, sino eficaz. También la sanidad, la educación o las pensiones son derechos universales para todas las personas –sea cual sea su nivel de renta–, y no por eso dejan de ser políticas fuertemente redistributivas”, ha dicho.

“Esta medida será además muy eficaz, dado que no conllevará burocracia innecesaria. A diferencia de otros mecanismos de redistribución focalizados y con complicados requisitos de acceso, la universalidad de la medida asegurará que nadie se queda al margen”, ha añadido.