Tezanos dice que el CIS "no está para preguntar sobre los problemas" del rey porque "no interesan" a los españoles

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado este viernes que el organismo "no está para preguntar sobre los problemas" del rey emérito porque, además, este tema "no interesan en este momento" a los españoles. En una entrevista en 'La hora de la 1', Tezanos ha señalado que el CIS "no está para preguntar sobre los problemas de las personas", incluso si se trata de Juan Carlos I. "En los problemas de España aparecen antes de la monarquía otros 31 problemas", ha asegurado.

En esta línea, Tezanos ha afirmado que el CIS "dejó de preguntar" por la casa real "mucho antes" de que él llegase a la institución. Además, según el director del organismo, las preguntas nunca se han realizado sobre la monarquía "como un ente en sí, sino en función de la situación española". Así, Tezanos ha explicado que, por ejemplo, el CIS preguntó sobre Felipe VI en 2015, un año después de que asumiese la jefatura de Estado tras la abdicación de Juan Carlos I. "Entonces interesaba porque había un rey nuevo", ha asegurado.

El presidente del CIS se ha expresado así después de que el Congreso tumbase este miércoles con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, una iniciativa de Unidas Podemos que pedía que el Gobierno obligara al organismo a preguntar en sus encuestas sobre la monarquía, el rey y los distintos miembros de la familia real.

Tezanos, presidente del CIS: "Yo desde el CIS no voy a abrir un debate sobre la monarquía [...] No interesa ahora mismo".#LaHoraTezanos ▶️ https://t.co/vFm9cY5pK1 pic.twitter.com/Xs5QA7ddD2 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 18 de septiembre de 2020

Rechaza "abrir un debate sobre la monarquía" desde el CIS

Lo hicieron, según explicó durante el debate el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, porque que no se puede pretender utilizar el CIS para que pregunte sobre asuntos de "interés particular" de los partidos. A su juicio, el CIS es "un instituto de carácter científico y autónomo" por lo que "las instancias políticas no deben redactar sus preguntas y tampoco sus respuestas".

Precisamente, esta cuestión ha sido motivo de discusión entre el que fuera presidente del grupo parlamentario de Catalunya En Comú Podem y secretario general de Podem Catalunya, Xavier Domenech, y el propio Tezanos. "Tú estás vinculado a un sector. Si tú quieres abrir un debate sobre la monarquía, yo no voy a abrirlo desde el CIS", le ha espetado Tezanos después de que éste le instase a incluir la pregunta. "Respeta la legitimidad de los que pensamos que no es un debate que esté en la sociedad. No interesa en este momento", ha continuado.

En este contexto, Tezanos ha afirmado que el debate generado en torno a la figura del rey emérito es "típico del amarillismo". "Es un infradebate. ¿No era más interesante que dice la gente sobre coronavirus y política? Estamos haciendo constructos de personas que tienen muy poca autoridad para hacer denuncias", ha añadido. Por último, Tezanos ha dejado claro que estará "a cuestiones de fondo". "Puede haber otros presidentes que quieran hacerlo. Yo soy una persona seria", ha apostillado.

Juan Carlos I anunció su marcha de España a principios del mes de agosto, en plena investigación judicial sobre sus finanzas. El monarca envió una carta a su hijo, el rey Felipe VI, en la que circunscribió las investigaciones del supuesto enriquecimiento ilícito al ámbito “privado”. El rey emérito abandonó España y no se supo su paradero hasta dos semanas después, cuando finalmente se supo que llevaba desde el 3 de agosto en Emiratos Árabes Unidos.

Durante esas dos semanas, tanto la Casa Real como el Gobierno mantuvieron en secreto su destino. La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abierta desde hace dos meses una investigación para valorar si el rey emérito cometió blanqueo y delito fiscal en relación con el AVE a La Meca.