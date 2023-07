¿Dónde están los tránsfugas en Murcia cuando los necesitas?

Fernando López Miras afronta una experiencia nueva en su vida política. Tiene que ganar una investidura y formar Gobierno sin recurrir a los servicios de tránsfugas. En la anterior legislatura, recibió el apoyo de tres tránsfugas de Vox a los que entregó la Consejería de Educación. Después, consiguió que sus consejeros de Ciudadanos se convirtieran en tránsfugas y se negaran a apoyar la moción de censura al ofrecerles que se quedaran con las carteras que ostentaban.

Ahora aún no hay nadie que haya huido de su partido, con lo que esa demostración de fidelidad supone un problema al Partido Popular, porque le faltan votos para gobernar Murcia. En la primera votación de la investidura, López Miras obtuvo el viernes 21 votos a favor, los de su partido, y 24 en contra, los de PSOE, Vox y Podemos-IU.

El lunes se volverá a votar. Vox ha anunciado que no se abstendrá, lo que daría al líder regional del PP la opción de ser reelegido. Exigen entrar en el Gobierno y López Miras quiere gobernar solo.

Todo es “una pantomima”, dijo el socialista Pepe Vélez en el pleno. La oposición está convencida de que el PP y Vox tienen todo pactado y que formarán un Gabinete de coalición después de las elecciones nacionales de julio. O bien a López Miras se le bajarán entonces los humos y aceptará contar con consejeros de Vox.

“Esto va a acabar como la película ‘Oficial y caballero’, con el señor Antelo (líder de Vox en Murcia) llevando en brazos a López Miras”. Los diputados se reían, porque José Angel Antelo necesitaría un exoesqueleto para cargar con el presidente murciano, un tipo grande que debe de superar de largo los cien kilos. Por si acaso, el encargado de tal hazaña física lo descartó por completo. Antelo, que fue jugador de baloncesto y mide 2,05, ya no está para ese tipo de proezas.

El PP continuó con su presión sobre Vox con la intención de no dejarle más alternativa que permitir un Gobierno en minoría de López Miras. Insistió en presentar como modelo el pacto de Baleares en el que Vox ha aceptado quedar fuera del Gabinete, aunque le concede el mando de dos consejos insulares. En Murcia tienen el problema de que no hay islas que ceder.

“Impiden que en Murcia deroguemos el sanchismo”, dijo Joaquín Segado, portavoz parlamentario del PP, repitiendo muy en serio el chiste malo del día anterior. En esa región, el PP lleva gobernando desde 1995. Dicho de otra manera, López Miras tenía 12 años cuando su partido inició esta etapa de poder sin interrupciones. Pero resulta que incluso en Murcia hay trazas de sanchismo que es necesario eliminar.

Después de la votación fallida, Segado volvió a la carga. “Hoy Vox ha dado un respiro y una alegría al sanchismo”. Los padres pueden tomar nota: si un niño no se come la sopa, está contribuyendo a que perviva el sanchismo. A ver si les funciona.

Vox no ha olvidado el asunto de los tránsfugas. Por eso, sostiene que no se fía tanto del PP como para firmar un pacto de legislatura y que luego pasen de ellos. “Le hicimos presidente en 2019. No cumplió. ¿Cómo vamos a confiar en usted?”, explicó Antelo. “Es usted el que ha hecho ineludible que estemos en el Gobierno”.

El día anterior, los diputados del PP habían protestado cuando Vélez acusó a su líder de afirmar que daba igual llamarle violencia de género o violencia intrafamiliar. “No da igual. Cuando un hombre agrede o acosa a una mujer, es violencia machista”, dijo. Minutos después, López Miras pronunció las palabras ‘violencia de género’ para que se viera que no tenía inconveniente en emplearlas. A Vélez le tocó entonces recordar frases suyas de 2019 en las que hablaba abiertamente del único término que acepta la extrema derecha.

En su discurso de investidura de 2019, una vez conseguido el apoyo de Vox, López Miras se mostró a favor del término 'violencia intrafamiliar' con el argumento de que así también se incluían las violencias “en los hogares contra los niños, ancianos y las personas más débiles”. Por entonces, el presidente murciano hasta tragó con la exigencia de Vox de permitir el veto parental en la educación, aunque eso no duró mucho tiempo.

María Martín, de Podemos, contaba con varios ejemplos con los que comprobar que las posiciones más ultraconservadoras, y por ello cercanas a Vox, no suponen ningún trauma para López Miras. Sacó frases como “una mujer que aborta es una mujer fracasada”, de cuando el presidente quería dejar por escrito en una ley que el aborto no es un derecho, sino un fracaso. En concreto, “un fracaso del proceso natural de la maternidad”.

Con esa mentalidad, no es extraño que sea imposible para las mujeres de Murcia poner fin a su embarazo en un centro sanitario público de la región y que eso ocurra 38 años después de la aprobación de la primera ley del aborto en España.

En materia de xenofobia, López Miras tampoco necesita lecciones de la extrema derecha, apuntó Martín. En el verano de 2020, relacionó directamente a los inmigrantes con la pandemia. “Estamos preocupados por la oleada de pateras que llegan y el alto porcentaje de migrantes contagiados”, dijo. El murciano habría reaccionado indignado si algún extranjero hubiera alertado por la llegada de turistas de España, uno de los países europeos con mayor número de contagiados.

Algo no sería aceptable para López Miras, al que le gusta hace alarde de su españolidad. Lleva no una, sino dos pulseras con los colores de la bandera española, una en cada muñeca. Evidentemente, ponerse sólo una sería síntoma de sanchismo.