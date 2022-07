Última hora sobre la actualidad política, en directo

11:06 h

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha cargado este viernes contra el impuesto a los bancos registrado este jueves en el Congreso. “Es una medida equivocada y errónea, además de injusta, distorsionadora y contraproducente”, ha defendido. Considera que es distorsionadora porque no afecta a todos los bancos, ya que las pequeñas entidades quedan fuera. “Vamos a poner a la banca española en desventaja competitiva con los fondos buitre, no me parece razonable y no va a ayudar a una competencia sana”, ha enfatizado, señalando que las empresas acudirán más a la “banca en la sombra” para financiarse.

Gortázar ha defendido que “o habrá menos crédito o será más caro”. Además, ha negado que el sector vaya a ganar más y considera que no está justificado por tanto que “se señale” a la banca. Los seis grandes bancos han ganado en lo que va de año un 38% más.

La entidad estima entre 400 y 450 millones lo que tendrá que abonar por este nuevo impuesto que grava con un 4,8% sus intereses y comisiones.

Escribe Diego Larrouy.

El nuevo impuesto gravará con el 1,2% los ingresos de las energéticas y con el 4,8% las comisiones e intereses de los bancos