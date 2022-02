Última hora de la crisis del PP, en directo

08:29 h

Buenos días:

El cónclave en Génova se alargó ayer hasta la madrugada de este jueves. La reunión de barones territoriales salió con un acuerdo unánime doble: Pablo Casado se quedará como presidente hasta el congreso extraordinario, que se celebrará el 2 y 3 de abril. Algunas ideas y declaraciones que salieron de la cita.

Una salida "digna". Casado logró ayer lo que venía exigiendo: una salida digna. El presidente del PP seguirá en el cargo hasta el próximo congreso tras sortear la presión de los barones, que pidieron ayer una dimisión inmediata para comenzar la transición.

Casado apoyará a Feijóo. En paralelo a esa decisión y seguramente a consecuencia de ella, Casado se ha comprometido a apoyar al líder gallego. Fuentes de la dirección del PP aseguraron a los periodistas presentes en la sede nacional de la calle Génova de Madrid que "Casado le ha pedido a [Alberto Núñez] Feijóo que se presente". Ambos líderes mantuvieron una reunión previa a la reunión de los dirigentes territoriales.

Gamarra coordinará el partido hasta el congreso. La portavoz en el Congreso de los populares ejercerá la dirección diaria hasta el congreso del que salga el próximo líder. Lo hará como coordinadora general del PP, una figura que no se había ocupado durante el mandato de Casado.

Los barones quieren a Feijóo. "Si me preguntan, Alberto Núñez Feijoo tiene que ser el candidato", la frase es del presidente andaluz, Juanma Moreno, que ayer, juntó a varios líderes territoriales salió a defender al presidente de la Xunta como el favorito para el próximo congreso. Carlos Iturgaiz, Fernando López Miras o José Antonio Monago han secundado públicamente esa posición.

Pero Feijóo mantiene la duda. "No voy a hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante que no es tal, ni sobre la presentación a un congreso que no está convocado", dijo el presidente gallego anoche, antes de ironizar: "Hasta que no se convoque sería muy sorprendente que venga un señor a decir que se presenta".

