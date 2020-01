La votación popular de cambios constitucionales será vinculante, dice el Kremlin

El Kremlin anunció este viernes que la votación popular de las enmiendas constitucionales propuestas por el presidente ruso, Vladímir Putin, ya aprobadas en primera lectura por el Legislativo, será vinculante.

"La votación no será una mera formalidad: será una votación 'a favor' o 'en contra', y si la gente la considera inconveniente (la entrada en vigor de las enmiendas), así será", dijo a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Es la primera vez que el Kremlin precisa el carácter de la votación popular a la que serán sometidas las enmiendas constitucionales propuestas el pasado día 17 por el jefe del Estado.

"Organizar esta votación fue una decisión del presidente, aunque 'de iure' no hay necesidad", dijo Peskov, en alusión a que las enmiendas constitucionales no afectan a los capítulos fundamentales de la Carta Magna y por tanto no necesitan ser aprobadas en referéndum.

Explicó que "los procedimientos de la votación y los plazos en que esta se llevará a cabo están por definirse, y de esto se informará oportunamente".

Al mismo tiempo, el portavoz del Kremlin eludió precisar si la votación se llevará a cabo antes o después de la promulgación de las enmiendas por Putin.

"No voy a hablar de pequeños detalles", dijo.

Este jueves, la Duma de Estado, la cámara baja del Parlamento, aprobó por unanimidad en primera lectura las modificaciones propuestas por Putin.

Durante el debate, los legisladores oficialistas destacaron las garantías sociales que propuso Putin -refrendar en la Carta Magna una pensión digna y un salario mínimo por encima del índice mínimo de subsistencia-, que "dan seguridad en el día de mañana".

El resto se congratuló de que haya otorgado mayores poderes al Parlamento, tanto a la Duma como al Senado, ya que la primera podrá ahora designar al primer ministro, mientras la segunda nombrará al fiscal general.

No obstante, no son pocos los políticos y analistas que consideran que, mientras siga siendo el presidente el que proponga la candidatura del jefe de Gobierno y pueda destituirlo, al igual que a los ministros, la Duma no tendrá control sobre la gestión del Gabinete.

"El aspecto político de las enmiendas (de Putin) es evidente: no sólo perpetuar el actual sistema, sino hacerlo más autoritario, cerrado y económicamente ineficaz", dijo el líder y fundador del partido liberal Yábloko, Grigori Yavlinski.