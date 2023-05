Yolanda Díaz defiende desde Rivas la gestión de los gobiernos de izquierda frente a una derecha “sin proyecto”

Yolanda Díaz ha elegido Rivas-Vaciamadrid para el único acto de campaña que hará en la región madrileña, donde Isabel Díaz Ayuso podría gobernar con mayoría absoluta, según apuntan las encuestas. En un mitin para apoyar a la alcaldesa del histórico feudo de la izquierda de Madrid, Aída Castillejo, la vicepresidenta segunda ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento y la del Ejecutivo nacional para hacer frente a una derecha en general y un PP en particular “sin proyecto” y con el único objetivo de gobernar contra la gente.

La ministra de Trabajo ha cerrado el día con este acto en esta ciudad después de pasearse durante la mañana por la Pradera de San Isidro y saludar allí brevemente a los candidatos de Podemos-IU-Alianza Verde a la comunidad y la capital, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, y de forma más extensa a las de Más Madrid en esas plazas, Mónica García y Rita Maestre. El mitin de esta tarde ha sido sin embargo un acto puramente de campaña, en el que Díaz ha advertido del peligro de que gobierne la derecha. “No da igual quién gobierne”, ha dicho para pedir una movilización del voto progresista en favor de Castillejo.

Díaz ha aprovechado su parada madrileña, la única de una extensa caravana de actos para la campaña del 28 de mayo, para cargar en concreto contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de desmantelar la sanidad pública. “Es una falta de respeto que una presidenta diga que no había escuchado hablar mal del estado de la sanidad. Basta ya de centros sin pediatras, de gente que sufre porque no tiene una atención sanitaria como se merece”, ha dicho. “Es una indecencia que una comunidad autónoma gobierne contra quienes no piensan como ella”, ha insistido.

La vicepresidenta segunda ha retomado el hilo conductor de los discursos que realiza desde el comienzo de la campaña, el pasado jueves en Mieres y después en Catalunya, en los que ha proyectado qué pasaría si esta crisis la hubiese pilotado un gobierno de derecha y no el Ejecutivo de coalición actual. “Si gobernasen los de siempre, los de la gente de bien, tendríamos una cifra de paro juvenil del 56%, 6,2 millones de parados, sufriríamos aquellos viernes de dolores”, ha dicho. “Debéis pensar lo que puede pasar el 29 de mayo si no seguimos gobernando. Estoy segura de que vamos a seguir gobernando aquí en Rivas pero valorad lo que tenéis. ”Las alternativas son contra la gente. Estamos viendo un PP que carece de proyecto en esas elecciones y sus únicas políticas tienen que ver con una competición para ver cuántas leyes van a derogar“, ha añadido.

“Hago un llamamiento para que os toméis estas elecciones en serio. No da igual quién gobierne, están dispuestos a todo. Les decimos que nos vamos a dejar la piel en esta campaña en las AMPAS, en los centros de salud, en los comedores escolares para que nuestra alcaldesa siga gobernando un proyecto de futuro, para que podamos seguir soñando un país diferente”, ha reclamado. “Hay esperanza, tenemos derecho a ser felices”, ha insistido a continuación.

Antes de su intervención, la alcaldesa y candidata a las elecciones por la confluencia que conforman Izquierda Unida, Más Madrid y Verdes Equo ha defendido la “resistencia” de Rivas, una “aldea gala” que lucha desde hace décadas contra “el imperio de la derecha más reaccionaria y corrupta”. “Lo hemos hecho haciendo posible un oasis de igualdad, de servicios públicos. No se regalaron las casas a fondos buitres ni la ciudad se convirtió en un botín para que las empresas privatizaran los servicios públicos”, ha dicho.

Castillejo tiene en su mano revalidar su mandato y conseguir que Izquierda Unida siga gobernando en la ciudad, como hace de forma ininterrumpida desde la década de los 90. Con más de 90.000 habitantes, Rivas es la ciudad más grande en manos de la izquierda a la izquierda del PSOE y la segunda en todo el país después de Barcelona. En la actualidad, IU gobierna gracias a la confluencia con Equo y Más Madrid con la que obtuvieron siete concejales, sumados a los dos de Podemos, que concurrió por separado pero que firmó después de aquellas elecciones un pacto para un gobierno de coalición local.

En las semanas previas a las elecciones, Rivas cobró cierto protagonismo. En la ciudad se gestaba un acuerdo para una candidatura conjunta entre Izquierda Unida, Más Madrid y Verdes Equo junto a Podemos, para conseguir una única lista de izquierda de cara al 28M. El pacto tenía el visto bueno de todos los partidos locales, pero la dirección regional del partido que dirige Ione Belarra decidió echarse atrás poco antes del cierre de plazo para registrar las coaliciones debido a la negativa de Más Madrid a alcanzar más pactos de unidad en otras plazas de la región.

Ese embrión de unidad total de la izquierda ofrecía a Yolanda Díaz un escenario ideal para hacer campaña electoral en Madrid sin irritar a ninguno de los actores que compiten entre sí en la Comunidad de Madrid y en la capital, aunque tras la ruptura del pacto mantuvo su idea inicial de ofrecer un mitin en la ciudad para respaldar a la candidata de IU.