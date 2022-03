Yolanda Díaz recela del pacto con el PP y apela al bloque de la investidura para aprobar el plan frente a la guerra

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recelado este jueves de un posible acuerdo del Gobierno con el PP sobre el plan para hacer frente a la guerra, y ha considerado que es más adecuado buscar un pacto con los partidos del conocido como bloque de la investidura para encontrar una salida “social” a la crisis. “¿Lo que importa qué es, el acuerdo por el acuerdo?”, se ha preguntado. Ella ha dicho trabajar “sobre propuestas siempre” y considera que estas son más adecuadas “en el bloque de la investidura”. “No podemos tomar medidas que empobrezcan más a los que menos tienen”, ha zanjado.

Aunque, en una entrevista en RNE, Díaz no ha querido cerrar del todo la puerta a un pacto con la principal fuerza de la oposición, –“yo no trabajo con vetos”, ha dicho– ha considerado que “lo importante” es buscar “medidas eficaces” y “las recetas que plantea el PP son inadecuadas”. “El recetario económico y social del PP no es el que comparte una agenda progresista”, ha recalcado, antes de recordar que el candidato a presidir la formación 'popular' Alberto Núñez Feijóo, ha puesto “una alfombra roja a Mañueco con Vox”.

“Escuché con mucha atención al PP y siempre da la misma receta: una bajada generalizada de los impuestos”, ha señalado la vicepresidenta haciendo alusión a la reunión que mantuvo este miércoles el Gobierno con la principal fuerza de la oposición, y en la que ella estuvo presente. En ese sentido, Díaz ha explicado que en la reunión que mantuvo ayer con 60 economistas hubo un “consenso” en que “una bajada generalizada de los impuestos en un contexto de guerra no es adecuada, porque los servicios públicos se sostienen con ingresos públicos”.

“O el PP se propone demediar los servicios públicos o vamos camino del incremento del déficit público y de la deuda”, ha remarcado, que se ha preguntado “por qué no pone el PP la mirada en los beneficios extraordinarios” de las grandes empresas. La receta de Díaz, es de hecho, la misma que se ha planteado por parte de la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. “Ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas para que compensemos los daños sociales”, ha afirmado. También ha planteado “congelar la revalorización” de los alquileres.

“La situación es de máxima gravedad”

Díaz se ha mostrado preocupada por un posible incremento del paro. “Estamos viviendo una guerra en Europa, la situación es de máxima gravedad”, ha alertado, antes de recordar que “se están paralizando sectores” porque “los precios son imposibles”. Por eso ha apostado por que el Gobierno debe “actuar con determinación en la bajada de los precios” y “actuar sobre la inflación” para “contener los precios de la energía”.

Para la vicepresidenta España está viviendo un “escenario excepcional” como consecuencia de la guerra, y en el Gobierno “la preocupación es máxima”. “No estamos ante la gestión de la pandemia, sino ante una guerra que va a tener unas consecuencias económicas y sociales profundas”, ha alertado. Además, ha explicado que el Gobierno ya tiene en sus manos el documento pactado por todos los ministros de Unidas Podemos con las medidas que, según el socio minoritario, son las adecuadas frente a la crisis. “Estamos en una crisis de largo recorrido en la que los más tienen más tienen que aportar. No sería justo que tomemos medidas que sean sufragadas por el conjunto de la población”, ha dicho.

Su apuesta es, en esa línea, “proteger el empleo, las rentas salariales y el tejido productivo” que, durante la pandemia, “sirvió para garantizar el empleo”. “Estamos observando cómo hay sectores en los que no hay suministros. Vamos a un escenario complejo, complicado, en el que el Gobierno está decidido a actuar con determinación”, ha remachado.

En cuanto a la preparación de su proyecto político, Díaz ha asegurado que en la próxima primavera va a empezar “un proceso de escucha” que le hace “mucha ilusión, porque hay una enorme brecha entre la sociedad y la política”. “Ahora mismo estamos volcados en la gestión de la crisis como consecuencia de la guerra de Putin”, ha querido matizar. No obstante, ha anunciado que ese proceso de escucha “está diseñado ya” y que “va ser absolutamente versátil” con “distintos formatos” pero en los que ella va a ir siempre “a escuchar”.