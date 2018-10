Albiol copia en Badalona una campaña de la ultraderecha francesa y visita pisos ocupados: "Si hay ruido, vamos a tener un problema"

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha publicado un vídeo en redes sociales donde se le ve encarándose a okupas de viviendas en Badalona: "Vosotros habéis ocupado este piso sin permiso, ¿vale? Y entonces yo os digo que no se puede utilizar de esta manera un piso", reprocha desde la puerta a la mujer que se encuentra dentro del piso. El vídeo recuerda al que realizó el ultraderechista alcalde de Béziers en 2015 presentándose en la casa de unos refugiados sirios para decirles que no eran "bienvenidos" en la localidad.

En el vídeo −titulado 'Albiol planta cara a los okupas' y con música épica de fondo−, el exalcalde espeta a las personas que se encuentran dentro del piso que no pueden entrar "saltando" y les exige que no hagan ruido: "No puede haber ningún follón dentro de la casa, ruidos. Como haya ruido, vamos a tener un problema todos. Ni un ruido para molestar a los vecinos".

Lo hice cuando era Alcalde de #Badalona y lo sigo haciendo: siempre defenderé a los vecinos frente a los okupas que les hacen la vida imposible. Si en mayo soy Alcalde aumentaré el control policial y volveré a instalar las planchas metálicas que la CUP retiró #RecuperemosBadalona pic.twitter.com/xaSi37RtBJ — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 9 de octubre de 2018

Copia la campaña del alcalde de Béziers

La imagen recuerda a la que ofreció en 2015 el alcalde de Béziers, el ultraderechista Robert Ménard, que cuenta con el apoyo del Frente Nacional (FN) en la alcaldía. El regidor avanzaba acompañado por agentes de Policía armados y, ataviado con una banda con la bandera francesa, iba puerta por puerta comunicando a los refugiados sirios que se han instalado sin autorización en varias viviendas que "no son bienvenidos" en Béziers.

"Entró rompiendo la puerta, está robando el agua y la luz", le decía a un refugiado, mientras un intérprete hacía una traducción de sus palabras.

Albiol copia al Frente Nacional.

Aquí el alcalde de Béziers. Lo vimos hace dos años en @salvadostv pic.twitter.com/h4qoIJllM2 — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) 10 de octubre de 2018

Según ha informado en un comunicado, Albiol está en un bloque de pisos del barrio de la Salut y se enfrenta a unos okupas "que les hacen la vida imposible a sus vecinos desde hace meses". El exalcalde de Badalona -que dejará la presidencia del PP catalán para centrarse en la campaña en la localidad- ha asegurado que la ciudad sufre un "aumento muy importante de las viviendas ocupadas y se está convirtiendo en una problemática que, desgraciadamente, se está extendiendo a diferentes barrios de la ciudad".