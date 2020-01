Bulos, datos y desinformaciones sobre el actual brote de coronavirus

En los últimos días han circulado varios contenidos relacionados con el brote de coronavirus iniciado en la ciudad china de Wuhan que, en algunos casos, han resultado ser un bulo.

Ante la oleada de desinformación sobre el nuevo coronavirus, Maldita.es se ha unido a fact-checkers de 30 países. Puedes leer más sobre los desmentidos en este artículo de la International Fact-Checking Network (IFCN).

Estos son algunos de los bulos desmentidos en Maldita.es:

No, el Ministerio de Sanidad español no ha emitido ninguna "notificación de emergencia" sobre que "el brote" de coronavirus es "muy grave y mortal"

El Ministerio de Sanidad español no ha emitido "ninguna notificación de emergencia" Maldita.es

Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de WhatsApp por una cadena que afirma que el "Ministerio de Salud" (en España, Ministerio de Sanidad) ha hecho pública una "notificación de emergencia" en la que, supuestamente, informa de que "el brote de Coronavirus esta vez es muy grave y mortal", entre otras cosas. Es un bulo: el Ministerio de Sanidad no ha emitido ninguna notificiación de emergencia al respecto. Os contamos más al respecto aquí.

No, ningún alimento previene de la infección por coronavirus

Ningún alimento previene de la infección por coronavirus Maldita.es

En las redes sociales se está moviendo un contenido titulado "5 alimentos que te ayudarán o no a contraer el coronavirus" y se alude a cítricos, jengibre, huevos, orégano y alimentos fermentados como alimentos que podrían proteger contra la infección, al reforzar al sistema inmune. Las organizaciones sanitarias no recogen ningún alimento concreto entre sus recomendaciones para prevenir o combatir el virus. Te contamos más aquí.

No, no hay pruebas de que hayan muerto 10.000 personas por el coronavirus iniciado en Wuhan (China), a fecha de 30 de enero de 2020

No hay pruebas de que hayan muerto 10.000 personas por el coronavirus iniciado en Wuhan (China) Maldita.es

Hay varias publicaciones en redes sociales y webs que aseguran que ya habrían muerto 10.000 personas a causa del reciente brote de coronavirus que se inició en la ciudad china de Wuhan (China), del que ya os hemos contado lo que sabemos en Maldita.es. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que esa sea la cifra de muertos, a fecha de 30 de enero de 2020. De hecho, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha cifrado en su último informe (30 de enero de 2020) el número de personas fallecidas por el coronavirus en 170, todas ellas en China. Os lo detallamos aquí.

No, no hay pruebas de que Bill Gates sea el propietario de la patente del brote del nuevo coronavirus iniciado en China

No hay pruebas de que Bill Gates sea el propietario de la patente del brote del nuevo coronavirus iniciado en China Maldita.es

Coincidiendo con el brote de un nuevo coronavirus (2019-nCoV) iniciado en China circula una cadena de WhatsApp que afirma que "Bill Gates es el propietario de la patente de ese coronavirus". Es un bulo, como ya os hemos contado en Maldita.es.

No, el "Departamento de Salud de Canadá" no ha emitido este "boletín" sobre una "infección respiratoria que afecta a China"

El "Departamento de Salud de Canadá" no ha emitido este "boletín" Maldita.es

Nos habéis preguntado sobre un supuesto mensaje del "Departamento de Salud de Canadá (en Canadá, la Agencia de Salud Pública)" que alerta sobre una "infección respiratoria" que es "bastante grave" y que "no puede tratarse con antibióticos". Este mensaje está circulando a raíz del brote de coronavirus iniciado en China, pero no lo menciona en el texto. Es un bulo: la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC por sus siglas en inglés) no ha emitido este "boletín" de emergencia al respecto. Además, ya hemos desmentido un mensaje similar pero que circulaba como si hubiese sido enviado por el Ministerio de Sanidad de España. Te contamos más aquí.

No, este vídeo de un mercado no está grabado en Wuhan (China) ni es el escenario donde se ha "propagado el coronavirus": el vídeo está grabado en Indonesia y es de julio de 2019

Este vídeo de un mercado no está grabado en Wuhan (China) Maldita.es

Otro tema por el que nos habéis consultado mucho es este vídeo en el que se ve un mercado con animales en jaulas está grabado en China. Estas imágenes se han difundido en los últimos días relacionándolas con el brote de un nuevo coronavirus iniciado en China y afirmando que es el mercado desde el que se propagó.

Es un bulo: el vídeo no está grabado en China, sino en Indonesia, y es anterior al brote, del que empezaron a reportarse casos el 8 de diciembre de 2019, como ya os hemos contado.

¿Qué sabemos sobre la sopa de murciélago y su relación con el origen del coronavirus? A fecha de 30 de enero se desconoce el origen de la infección, aunque según la OMS podría estar en un mercado de animales vivos de Wuhan (China)

¿Qué sabemos sobre la sopa de murciélago y su relación con el origen del coronavirus? Maldita.es

Una de las teorías más difundidas sobre el origen del reciente brote de coronavirus es que procede de la sopa de murciélago. De hecho, en los últimos días se han viralizado varios vídeos que se relacionan con el origen del coronavirus, iniciado en la ciudad china de Wuhan.

Sin embargo, aunque los murciélagos sí pueden ser conductores del coronavirus, de momento no está confirmado que el brote actual proceda de una sopa hecha con este animal. La OMS señala que el brote podría proceder de un mercado de Wuhan, pero no ha concluido qué animal lo inició.

Preguntado si ese animal podría ser un murciélago, el investigador del departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) y director del Laboratorio de Coronavirus del CNB, Luis Enjuanes, asegura a Maldita.es que estos animales "pueden transmitir muchos coronavirus" y que "se utilizan para la alimentación en China".

El 29 de enero la revista científíca The Lancet, de las más importantes en el área de la medicina, publicaba una investigación realizada por investigadores chinos en la que apuntan que "los datos actualmente disponibles sugieren que 2019-nCoV infectó a la población humana de un reservorio de murciélagos, aunque no está claro si una especie animal actualmente desconocida actuó como un huésped intermedio entre murciélagos y humanos". De esta forma, se repetiría lo ocurrido con coronavirus anteriores cuyo intermediario fue la civeta.

Podéis leer más en este artículo.

No, no hay pruebas de que este vídeo de una mujer comiendo una sopa de murciélago esté relacionado con el coronavirus: fue grabado en Palaos en 2016, no en China

No hay pruebas de que este vídeo de una mujer comiendo una sopa de murciélago esté relacionado con el coronavirus Maldita.es

Es muy probable que en los últimos días hayas visto el vídeo de una mujer comiendo una sopa de murciélago que se ha relacionado con el origen del reciente brote de coronavirus iniciado en la ciudad china de Wuhan. Según uno de los contenidos que lo difunde, "el clip se volvió viral en medio de afirmaciones de que fue filmado en un restaurante en Wuhan". Es un bulo: aunque es una teoría que ha sido muy difundida, no hay pruebas de que dicho vídeo tenga algo que ver con el coronavirus ya que se grabó en 2016 en Palaos. Te lo contamos con más detalle en este artículo.

No, la OMS no ha pedido evitar tener "sexo sin protección con animales" para evitar el contagio de coronavirus: es una imagen manipulada

La OMS no ha pedido evitar tener "sexo sin protección con animales" para evitar el contagio de coronavirus Maldita.es

Ha estado circulando una lista de recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus elaborada supuestamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que se pide no tener "sexo sin protección con animales vivos salvajes o de granja". Esa recomendación es un bulo. Aunque la OMS sí que ha elaborado una lista, la petición de no mantener relaciones sexuales con animales no aparece en la misma.

En la imagen original se pide evitar el "contacto sin protección con animales vivos", no que se evite "tener sexo" con ellos. Puedes ver dicha imagen en esta publicación de la OMS.

Os lo detallamos más aquí.

¿Qué sabemos del brote de un nuevo coronavirus iniciado en China?

¿Qué sabemos del brote de un nuevo coronavirus iniciado en China? Maldita.es

Nos habéis preguntado mucho por el brote del nuevo coronavirus. En este artículo os explicamos que es un tipo de virus con una especie de 'corona' a su alrededor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). En el caso actual, se trata de una nueva cepa nunca identificada en humanos (2019-nCoV).

Además, os contamos el número de casos que hay detectados que, a 30 de enero el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) informa que desde el inicio del brote se han registrado 7.824 casos confirmados, en su gran mayoría, en China. También os hablamos de los son los síntomas y cómo evitar su propagación.

¿Qué sabemos sobre la peligrosidad del brote del nuevo coronavirus iniciado en China? Su mortalidad actual es menor que la de otras epidemias como la gripe

Su mortalidad actual es menor que la de otras epidemias como la gripe Maldita.es

Hay dos parámetros esenciales en una enfermedad infecciosa: la capacidad de contagio y la mortalidad. Es decir, a cuántas personas puede infectar alguien infectado y cuántos de los infectados mueren.

Un factor importante es su mortalidad. Según el Ministerio de Sanidad español, la tasa de letalidad de este coronavirus es del 2,2% (con los datos de mortalidad del 29 de enero). Esta mortalidad es inferior a la de otras epidemias anteriores causadas por coronavirus como la del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). La epidemia de SARS provocó la muerte de 800 personas entre 2002 y 2003, con una tasa de mortalidad de en torno al 10%. "El MERS ha infectado cerca de 2.500 personas con más de 850 casos fatales [desde septiembre de 2012] con una mortalidad del 35%", explican desde Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. Con más casos que el MERS (7.734 a 30 de enero frente a unos 2.500), este nuevo coronavirus ha provocado muchas menos muertes que ese otro coronavirus (170 muertes a 30 de enero frente a unos 850 del MERS).

Desde la Universidad John Hopkins han realizado un mapa que recopila datos de diversas fuentes y han concluido que del nuevo coronavirus se han recuperado 133 personas frente a 170 muertos y 7.783 casos, a 28 de enero. Todo esto te lo explicamos con más detalle en este artículo. Además, os hemos explicado en este otro artículo qué son los virus, cómo se expanden y qué diferencia una epidemia de una pandemia.

Este artículo fue publicado originalmente en Maldita.es. Puedes leer el original aquí.