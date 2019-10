"España en marcha": Albert Rivera recupera un lema que agrupó a la ultraderecha hace seis años

Ciudadanos ha estrenado lema para esta campaña electoral: "España en marcha". El eslogan es justamente el nombre de una coalición de partidos de extrema derecha que nació en 2013 con el objetivo de lograr representación en las elecciones europeas del año siguiente. Así lo publicaba en su perfil de la red social Twitter el periodista Antonio Maestre.

No me puedo creer que el lema de Ciudadanos sea “España en marcha”. Puede que a muchos no os sonará. Pero a los que llevamos años investigando a la extrema derecha nos suena mucho. pic.twitter.com/ikvP6LQ5GZ