Finlandia recuerda a Trump y Putin sus ataques a los periodistas: "Bienvenidos a la tierra de la prensa libre"

Los presidentes de EE UU, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, se han reunido este lunes en el Palacio Presidencial de Helsinki para celebrar su primera cumbre formal. Un encuentro en el que se abordaron los conflictos en Siria y Ucrania, el desarme nuclear o la presunta injerencia electoral de Moscú. Pero Finlandia, que ejerce como anfitriona, no se ha quedado de brazos cruzados y ha preparado un recibimiento a la altura.

El mayor periódico del país, Helsingin Sanomat, promueve estos días una ambiciosa campaña publicitaria para recordar a ambos presidentes la importancia de la libertad de prensa; pues ambos líderes han atacado a los medios en más de una ocasión. La campaña consiste en más de 280 carteles publicitarios —situados estratégicamente en el recorrido que han realizado ambos presidentes desde el aeropuerto hasta el lugar de encuentro— que muestran titulares reales de prensa que conciernen a ambos líderes sobre el rol que ejercen con los medios.

"Ambos presidentes son conocidos por haber intentado controlar los medios en pasadas ocasiones", cuenta el vídeo de presentación de la propia campaña, "Finlandia, sin embargo, es uno de los países con mejores índices de libertad de prensa en los rankings, así que estos titulares son libres para decir la verdad".

