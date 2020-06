Insultos homófobos contra un futbolista del Betis que se pintó las uñas de negro contra el racismo

Unas uñas negras han servido para denunciar el racismo y, de paso, para mostrar la homofobia en el fútbol. Son las uñas del futbolista del Real Betis Borja Iglesias, que este miércoles mostró pintadas de negro durante un entrenamiento.

El propio delantero lo mostró en su cuenta de Twitter. Tras ello, recibió varios insultos homófobos, como estos recopilados por el periodista de Onda Cero Raul Granado: "Maricones en mi equipo no, gracias", "qué grima", "rescisión de contrato y que se vaya al Sevilla".

Borja Iglesias respondió a uno de ellos explicando por qué se había pintado las uñas de ese color: "Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia". Y añadió: "Tengo que admitirte que me gustan".

Te lo explico yo, que no hay problema.

Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia.

Además tengo que admitirte que me gustan.