Rajoy no está en el Congreso y los memes ocupan su vacío

Mariano Rajoy no está en el Congreso mientras se debate una moción de censura contra él. Que el PNV haya anunciado que apoyará al PSOE y a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia pueden estar detrás de esta ausencia del actual jefe del Ejecutivo. Pero, aunque su decisión de no ir al hemiciclo ha sido muy criticada, otros han preferido tomárselo con humor. Los memes difundidos son la mayor prueba.

Las referencias a Juego de Tronos y a Zinedine Zidane están siendo la estrella de las bromas sobre Rajoy. Pero también ha habido espacio para acordarse del famoso tractor que compartieron el líder del PP y el diputado del PNV Aitor Esteban... Y del bolso de Soraya Sáenz de Santamaría en el asiento vacío del presidente.

"Mariano is not here. Why do you think he's not here?" pic.twitter.com/7MLOJgwTTW