Rajoy acusa a Sánchez de "enmendarle la plana a los electores" con la moción de censura

Mariano Rajoy ha decidido defenderse. Frente a quienes esperaban una dimisión para evitar un debate que parece perdido, el líder del PP se ha presentado en el Congreso dispuesto a luchar. Rajoy ha decidido intervenir en todas las ocasiones que le permite el reglamento y ni ha esperado a la intervención de Pedro Sánchez para empezar a desacreditar la moción. En respuesta al diputado socialista, José Luis Ábalos, Rajoy ha calificado la moción como "una epifanía de Pedro Sánchez".

La estrategia del jefe del ejecutivo pasa por desacreditar la urgencia con la que Sánchez ha impulsado el mecanismo parlamentario e insinuar que la sentencia de Gürtel ha sido manipulada por el PSOE para justificar el asalto a la Moncloa. Según el líder del PP, la moción responde a las dificultades de los socialistas para alcanzar el poder de otro modo. "Sabe que en las urnas no ganará nunca", le ha dicho al líder socialista.

"Esta moción no conoce otro motivo que los afanes del señor Sánchez. Desde que perdió las elecciones en el año 2015 no ha hecho otra cosa que enmendarle la plana a los electores". "Es una tomadura de pelo", ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha negado la mayor: la sentencia de Gürtel no merece una moción de censura. "Ha puesto su mejor empeño en exagerar los motivos de la moción de censura", ha acusado Rajoy al socialista José Luis Ábalos: "ha diseñado un cuadro siniestro que no se parece a la realidad, pero sí a su candidato: ha justificado lo injustificable. Pero ha fallado en dos cosas: tener razón y convencernos, era una tarea imposible".

"Le ha faltado razón en la forma y en el fondo", ha insistido Rajoy: "Esta moción no ha podido ser más impetuosa. La de Podemos se anunció con un mes y la suya ha llegado al asalto. Se ve que viven en la burbuja de sus propias opiniones; tenían tanta prisa que se lo ocultaron a su dirección. Me pregunto si los 84 diputados que firmaban lo sabían, no han tenido tiempo de medir apoyos y consecuencias. Les faltó tiempo, y ya se sabe que a ustedes no les gusta que la prudencia desbarate las oportunidades. Sánchez percibió la moción como una Epifanía y se precipitó sin pensarlo".

"Señor Ábalos, hemos leído las argumentaciones de su escrito registrado: en la interpretación libre, interesada y manipulada de una sentencia judicial", ha insistido Rajoy.

Corrupción en todas partes

"¿Son acaso ustedes Teresa de Calcula, Señor Ábalos?", ha preguntado Rajoy durante el debate. Tratando de demostrar que la corrupción no afecta solo al PP, Rajoy ha lanzado una serie de preguntas al secretario de Organización del PSOE: "¿Tienen algún condenado en sus filas? ¿Hay alguien en su partido por corrupción? ¿Cuando llegue la sentencia de los ERE, se van a poner una moción de censura a sí mismos? ¿Qué tiene usted que decirnos de la caja B del PSPV? ¿Está en condiciones de garantizarnos que se ha presentado a las elecciones sin financiación ilegal ninguna?".

"Yo no voy a responder las preguntas que acabo de hacer porque no soy la persona adecuada, pero muchos ya tienen la respuesta. La corrupción la hay en todas partes, no conoce barrios ni doctrinas", ha insistido Rajoy, haciendo gala del 'y tú más' que suele utilizar el PP para defenderse de sus casos de corrupción.

También ha arremetido Rajoy contra los socialistas por tener entre los apoyos a la moción de censura a grupos nacionalistas. El jefe del Ejecutivo ha hecho mención a varias frases de líderes socialistas y ha concluido: "Los independentistas catalanes no pueden ser aliados nuestros ni para una moción de censura. Fin de la cita". Se refería a una declaración del propio Ábalos.