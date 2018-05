Pedro Sánchez anuncia que mantendrá los Presupuestos de Rajoy para conseguir el apoyo del PNV

Pedro Sánchez mantendrá los presupuestos pactados por el PP y el PNV la semana pasada en el Congreso de los Diputados, a pesar de que el PSOE votó en contra de los mismos. Lo hará, ha dicho, por "responsabilidad" y "para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de este país". "No hay mayor inestabilidad que la derivada de la incapacidad de llegar a acuerdos", ha asegurado. "Este no es nuestro presupuesto pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado", ha añadido.

La oferta que Sánchez ha realizado era uno de los gestos que esperaba el PNV para dar su apoyo a la moción. A consecuencia de ello, Sánchez pretende gobernar con los presupuestos que el PP y el PNV pactaron, y que suponen aportaciones de 540 millones de euros de inversiones en País Vasco.

Rajoy ha cargado con dureza contra el líder socialista por esa decisión. Ha criticado que el referido a los Presupuestos sea el "único punto programático" del Gobierno de Sánchez. "Pero, oiga, ¿ustedes votaron en contra los Presupuestos? Yo creo que sí y lo hicieron con entusiasmo. Era un no de los de 'no es no'", ha ironizado. "Además, les parecían espantosos. Casi le generaban urticaria. Por eso soy incapaz de comprender cómo van a cumplir ustedes con tamaña monstruosidad. Van a apoyar las posiciones ideológicas del gobierno que quieren censurar".

Prosiguiendo con su sorna, Rajoy ha asegurado que " Podemos fue el que le exigió que mantuviera usted los Presupuestos. Y, por eso, Podemos cuando vote lo hará con conocimiento de causa y con una enorme sonrisa". El partido de Iglesias fue "muy elogioso" con las cuentas del PP al decir que “son los presupuestos de las migajas sociales, de la estafa, la extrema desigualdad, un presupuestos que aboca a la mayoría social a vivir en la inseguridad, reducen el estado del bienestar". Todo esto, ha dicho Rajoy, "se lo van a tener que comer con patatas".

"Hemos pasado del 'Gobierno Frankestein al 'programa Frankestein'. ¿Quién nos lo iba a decir la semana pasada? ¿Qué broma es esta? Usted se cree que nos lo podemos tomar en serio. Yo no me lo puedo tomar en serio y no lo haré nunca", ha zanjado el jefe del Ejecutivo.

Mensaje a los nacionalistas

En su discurso y dirigiéndose a los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, Sánchez ha defendido la "descentralización" del poder en España. Ha asegurado que su Ejecutivo mantendrá la "lealtad" del Estado para no hacer del debate territorial un motivo de enfrentamiento "sin poner el acento en lo que nos separa". El Gobierno socialista restablecerá "los puentes" con todas y cada una de las comunidades autónomas e iniciará "el diálogo entre el Gobierno de España y el nuevo Govern de la Generalitat de Catalunya así como con el Gobierno Vasco".

El candidato ha anunciado un gobierno "socialista, paritario, europeísta, garante de la estabilidad presupuestaria, que cumplirá y hará cumplir la Constitución, que hará del diálogo su forma de hacer política con todas y cada una de las fuerzas políticas y con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos". Este ha sido el guiño realizado por el líder del PSOE al nuevo president de la Generalitat catalana, Quim Torra. Tras dar estabilidad al país, ha dicho, convocará elecciones construyendo un "consenso" sobre esa convocatoria. Hasta entonces, su programa será de "estabilidad moderado, progresista y de consenso".

La moción Gürtel

"¿Se merece nuestro país estar pendiente de las sentencias que están al caer por los casos de corrupción que afectan al partido que usted lidera?" se ha preguntado Sánchez dirigiéndose a Mariano Rajoy. España, ha dicho, está "hastiado" de los casos de corrupción. Por eso, ha considerado que la imagen de Rajoy declarando en la Audiencia Nacional "dañó" al país. Aún más, ha señalado, cuando en la sentencia de Gürtel ha quedado en evidencia que "no merece la consideración de ser un testigo creíble". Es por esa razón y porque la respuesta de Rajoy a la sentencia no es digna por la que el PSOE activó esa "respuesta constitucional" que supone la moción de censura.

Sánchez ha acusado a Rajoy de plantear un "chantaje" al Congreso de los Diputados. "Quiere someter a esta cámara contra el supuesto caos de la regeneración de la política", ha lamentado. Pero le ha dicho: "Sus ofensas tienen poco alcance". Tratando de ponerse el traje de Estado, ha concluido: "No espere por mi parte, señor Rajoy, ningún insulto en el debate". Así, ha presentado al PSOE como un "partido de Estado" que gobierna comunidades autónomas y "miles" de municipios.

También se ha dirigido al resto de los grupos políticos y en especial, "a quienes dijeron venir a la regeneración de la vida política", en clara alusión a Unidos Podemos pero, sobre todo, a Ciudadanos, que ha dicho que no respaldará la moción."Deben ustedes dar una respuesta que no admite alternativas: la continuidad del señor Rajoy o la censura", ha dicho, antes de remarcar que la "sola permanencia" en el cargo "puede debilitar la democracia".