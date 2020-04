Tras ‘Soldados del amor’ y la letra del himno de España, Marta Sánchez compone la canción del coronavirus

La Nochebuena de 1990 le pilló a Marta Sánchez subida en la fragata Numancia mientras entonaba "Soldados del amor" ante decenas de soldados españoles; en 2018 se puso la bandera para ponerle letra al himno de España: "rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón"; y, ahora, la cantante ha compuesto su tercer himno, la canción del coronavirus: "Un mismo corazón".

"Nada impedirá que dibujemos en el cielo un mismo corazón / ni el silencio ni el dolor ni el miedo / serán tan fuertes como tú y yo". Es el estribillo de la melodía que Sánchez compuso, cuenta en una entrevista en la revista Semana, cuando estaba baja de ánimos en los primeros días del confinamiento: "Un día, de repente, pensé que tenía que positivizar y canalizar eso en algo, que no sé si iba a ayudar, pero cuando me surgió realmente la melodía de la canción en mi cabeza y cuando empecé a escribir las primeras líneas de la letra, el mensaje y demás, ya me empecé animar. Fue entonces cuando cobró un poco de sentido mi labor durante estos días".

Sánchez, autoproclamada como "la Rosalía" de su generación, canta sentada desde la mesa de su casa. "Fue muy laborioso hacerlo y difícil porque no teníamos medios técnicos. La voz la gravé con mi teléfono", cuenta en una entrevista en Vanitatis.

Pastora Soler, Paula Echevarría, Jon Kortajarena, Pablo Motos, David Bisbal, Sofía Ellar, Álvaro Soler, Mónica Naranjo, Lydia Bosch, David Bustamante, Ruth Lorenzo o Anne Igartiburu son solo algunos de los cantantes, influencers, actrices o presentadores que se han sumado al videoclip de la cantante utilizando el mismo gesto: poner las manos en forma de corazón.

Según ha indicado la cantante en sus redes sociales, toda la recaudación del tema irá destinada a la Fundación Starlite "para luchar contra el COVID-19". "Ojalá logremos el objetivo de donar 20.000 mascarillas y 3.000 test para proteger a los que más lo necesitan de este enemigo!"

Ya está disponible #UnMismoCorazón.

Toda la recaudación (y los royalties) irá destinada a la @StarliteGala para luchar contra el COVID-19.

¡Ojalá logremos el objetivo de donar 20.000 mascarillas y 3.000 test para proteger a los que más lo necesitan de este enemigo! Todo suma

El himno de España que representó a Rajoy

Era 2018 y la cantante madrileña se subió, vestida de rojo, a las tablas del Teatro de la Zarzuela. Con un escenario iluminado de rojo y amarilllo y sobre una base de piano, Marta Sánchez presentó su versión del himno con una letra compuesta por ella misma que fue alabada, entre otros, por Mariano Rajoy o Rosa Díez.

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR

"España no va a tener nunca un momento de bandera como este. Es admirable cómo se está comportando todo el país. En el fondo, no quiero presumir, pero el momento y el tiempo me ha dado la razón. Es todo mucho más fuerte lo que está pasando y lo orgullosos que estamos de ser españoles que las polémicas o los separatismos", sostiene Sánchez en una entrevista en Vanitatis preguntada por su letra.