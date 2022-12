Conquistas sociales, hallazgos culturales y avances científicos: algunas buenas noticias para acabar el año 2022

El año 2022 comenzó marcado por los estragos de las diferentes olas de la COVID-19 y sus secuelas en la sanidad pública y la salud, tanto física como psicológica; meses después comenzó la invasión rusa a Ucrania, un conflicto internacional que ha dejado miles de muertos a su paso. Ahora, en el panorama nacional vivimos tiempos difíciles, con una crisis institucional sin precedentes debido al bloqueo de los poderes judiciales. No ha sido un año fácil pero eso no significa que no hayan ocurrido cosas buenas, grandes hitos científicos, avances en sanidad y hallazgos inspiradores: aquí te traemos un resumen de algunas de esas buenas noticias.

El James Webb nos enseña la primera luz del universo

A finales de 2021, el telescopio James Webb despegó hacia el espacio con el objetivo de estudiar decenas de exoplanetas y ofrecer información sobre las primeras galaxias que nacieron tras el Big Bang. Desde entonces, nos ha dejado impresionantes imágenes de lo más profundo del cosmos y descubrimientos de gran relevancia científica. Pudimos ver la imagen más lejana y precisa jamás vista en el espectro infrarrojo, el satélite también captó galaxias y estrellas muriendo, además de la primera imagen tomada fuera del sistema solar. Los expertos vaticinan para este satélite nuevos descubrimientos en 2023 que seguirán revolucionando el panorama astronómico.

Y un extra: el Webb fue el sucesor del Hubble, que también nos ha dejado este año una noticia destacable: la detección de la estrella más antigua y lejana del universo, a 12.900 millones de años luz, con el nombre tolkieniano de 'Eärendel'.

La mano de Irulegi revoluciona lo que sabemos del euskera

“Zorioneko” (afortunado, en euskera) es una de las palabras del año más relevantes. Científicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de Navarra, encontraron una pieza de 2.100 años de antigüedad con esa inscripción grabada que revolucionó las investigaciones sobre esta lengua. El nombre del hallazgo es “La mano de Irulegi”, datada en la Edad del Bronce medio. Según el grupo de expertos que coordinó el yacimiento arqueológico, las cinco palabras distribuidas en la mano metálica están escritas en idioma vascón, lo que lo convierte en el texto más antiguo de esta lengua conocido hasta la fecha. El descubrimiento fue tal que los restauradores que se encargaron de analizarlo se pusieron “a saltar de emoción”.

Cuando una batería española consiguió “meter al Sol en una caja” y ganó un premio por ello

La Comisión Europea ha elegido un proyecto español como uno de los mejores inventos de este año. Se trata del proyecto Amadeus, una batería con una tecnología capaz de almacenar grandes cantidades de energía procedente de renovables. Este revolucionario diseño permite solucionar un problema derivado de las energías renovables, que ofrecen energía más barata y limpia pero el excedente no se almacenaba. Ahora, gracias a este invento, se podría “meter el sol en una caja”, como dicen los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, encargados de liderar el proyecto. El objetivo final es que se puedan construir este tipo de baterías en, por ejemplo, barrios residenciales.

Carla Simón gana el oso de oro en la Berlinale y otras buenas noticias para la cultura

Este año el cine español ha hecho historia. La directora catalana Carla Simón ganó en febrero la 72 edición del Festival de cine de Berlín con su película 'Alcarràs'. Se trata del primer Oso de Oro para España desde 1983 pero no es la única distinción en cine con la que hemos contado. Aquí te dejamos un resumen de los éxitos cosechados por el cine nacional: desde la selección en el Festival de Venecia de la película 'En los márgenes' del director Juan Diego Botto, hasta el éxito de Rodrigo Sorogoyen con 'As Bestas', pasando por la huella internacional en eventos como Cannes o la consagración de las directoras.

El ser humano —no el hombre— quiere volver a la Luna más de 50 años después

“Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”, pudimos escuchar en la primera incursión a la Luna en 1969. Ahora, gracias al éxito de la misión Artemis I, el ser humano —que no el hombre, pues el programa pretende enviar por primera vez a una mujer a la Luna— regresa a nuestro satélite. Entre los objetivos de la misión está el poder establecer una base permanente en la superficie del astro que pueda funcionar como punto intermedio para explorar otros planetas más allá de la Tierra.

Un plus de astronautas: Pablo Álvarez Fernández (León, 1988) y Sara García Alonso (León, 1989) se han convertido en los primeros españoles astronautas en la Agencia Espacial Europea después de Pedro Duque. En esta entrevista nos contaron la importancia que había tenido para ellos la educación pública.

Derechos LGTBI en el mundo: Cuba y Chile le dicen 'sí' al matrimonio igualitario

En septiembre, Cuba dijo 'sí' al matrimonio igualitario en un referéndum histórico, con el 66,87% de los votos a favor. Mientras, en marzo Chile comenzó a celebrar sus primeras bodas entre parejas del mismo sexo, después de que en diciembre se diese luz verde al proyecto de ley que legalizaba estos matrimonios tras la llegada al gobierno de Gabriel Boric; y en Estados Unidos, el Congreso aprobó un decreto que blindaba y protegía la unión entre personas del mismo sexo en caso de que el Supremo quisiera revocar ese derecho. En el panorama nacional, la Ley Trans aprobada en el Congreso esta misma semana ha supuesto también un avance histórico y ha traído consigo el reconocimiento de la autodeterminación de género. Ahora, las personas trans ya no necesitarán que se les diagnostique con disforia de género para que oficialmente se les reconozca como lo que son en realidad.

De cuando sacaron los restos del golpista Queipo de Llano de la Macarena

Durante la madrugada del 2 de noviembre, la basílica de la Macarena de Sevilla fue testigo de la exhumación de los restos del golpista Gonzalo Queipo de Llano, el ‘carnicero de Andalucía’, así como los del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Queipo de Llano fue el responsable de 45.000 muertes en Andalucía. El ruido de los taladros destrozando la placa que rendía homenaje al franquista y los gritos de “honor y gloria para las víctimas del franquismo”, rompían el silencio de la solemnidad de la noche. En este episodio, el equipo de ‘Un tema al día’ y de la edición de Andalucía de elDiario.es, contaron cómo fue la Madrugá del franquista.

Aún quedan muchas cuentas pendientes para 2023 en materia de memoria histórica. La norma establece, por ejemplo, que se debe proceder a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange que todavía permanece enterrado en el Valle de los Caídos junto a las víctimas del franquismo trasladadas allí por el dictador. La familia ya se ha mostrado dispuesta a trasladar los restos del falangista.

El anuncio de un hito histórico en la fusión nuclear

Un equipo de investigadores de EEUU presentó un hito histórico: obtener una ganancia neta de energía a través de la fusión nuclear (en lugar de fisión, que es lo que se hace en las centrales nucleares). Lograron producir más energía de la invertida fusionando los núcleos de átomos de elementos ligeros, como el hidrógeno y sus isótopos, deuterio y tritio. El resultado fue presentado este mes como un proceso para obtener energía limpia e inagotable. Los expertos lo califican como un “enorme paso para creer que efectivamente esta puede ser la fuente de alta densidad de energía masiva y concentrada que necesita la humanidad”.

Nuevos avances en la cura funcional contra el VIH

Este año se han conseguido grandes avances para luchar contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En verano, investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS presentaron un caso singular de curación funcional del sida, la enfermedad del VIH: una paciente que consiguió que su sistema inmunitario controlase el VIH de su organismo sin fármacos durante 15 años. Es decir, el virus sigue presente en el organismo pero la paciente consiguió mantener una carga viral indetectable incluso después de suspender el tratamiento antirretroviral. Este caso puede arrojar luz sobre cómo los organismos de algunas personas son capaces de controlar el VIH sin necesidad de tomar de por vida antirretrovirales.

Además, con el objetivo de evitar esta toma de fármacos de por vida, un grupo de científicos estadounidenses desarrollaron una nueva terapia basada en inyecciones esporádicas de anticuerpos con el fin de anular el patógeno sin necesidad de terapia antirretroviral. En cualquier caso, diferentes líneas de investigación avanzan cada vez más en el camino para conseguir la cura del VIH.

Subida del salario mínimo, reforma de las pensiones: las buenas noticias económicas

Pese a que la guerra en Ucrania ha traído consigo no solo una crisis humanitaria, sino también una económica y energética para gran parte de países como Alemania, España no despide tan mal este año. De hecho, mientras la inflación no paraba de aumentar en la Unión Europea, la excepción ibérica y medidas como subvenciones al transporte o la reducción de impuestos en las facturas, han hecho que durante meses la inflación disminuyera, y en noviembre España ya era el país de la zona euro donde menos aumentaron los precios, con una inflación del 6,6%, casi cuatro puntos menos que la tasa del área euro.

En febrero de 2022, el Gobierno aprobó subir el salario mínimo a los mil euros. Ahora, los expertos adscritos al Ministerio de Trabajo proponen volver a subir el SMI a entre los 1.046 a los 1.082 euros brutos al mes en 2023. Una de las grandes noticias que nos deja este año, teniendo en cuenta que diversos estudios señalan que los aumentos del salario mínimo en lugar de hundir el empleo, ayudan a reducir la desigualdad y la pobreza. Y un extra para los jubilados: se confirma que las pensiones subirán un 8,5% en 2023.